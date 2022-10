كوريا الجنوبية.. رحلة حثيثة نحو استعادة أمجاد مونديال 2002

حجز منتخب كوريا الجنوبية مكانا دائما له في مسابقات كأس العالم، منذ تأهله للبطولة للمرة الثانية في تاريخه، ووصوله إلى مونديال المكسيك 1986.

وشهدت تلك النسخة عودة الكوريين الجنوبيين إلى المشهد العالمي بعد غياب استمر 32 عاما، غياب لم يتكرر مرة أخرى من المكسيك حتى قطر.

لكن أرقام كوريا الجنوبية تبدو متواضعة في المونديال باستثناء نسخة 2022، علما أنه تُوج بلقبين قاريين بعيدا عن كأس العالم.

تأسس الاتحاد الكوري الجنوبي يوم 19 سبتمبر/أيول 1933، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) يوم 21 مايو/أيار 1948، ثم حصل على عضوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الثامن من مايو/أيار 1954.

يترأس تشونغ مونغ جيو الاتحاد الكوري الجنوبي لولاية ثالثة، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الفلسفة من جامعة كوريا، بالإضافة إلى شهادة أخرى في السياسة والاقتصاد من جامعة أكسفورد.

وتقلد تشونغ العديد من المناصب الإدارية الرياضية في بلاده وفي القارة الآسيوية، أبرزها نائب رئيس اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية ورئيس سابق لرابطة دوري المحترفين هناك، فضلا عن تقلده منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي سابقا، وعضو في مجلس الفيفا.

خاض منتخب كوريا الجنوبية أول مباراة رسمية له ضد المكسيك في الثاني من أغسطس/آب 1948، وذلك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لندن.

وفي تلك المباراة فاز المنتخب الكوري على نظيره المكسيكي بنتيجة 5-3، قبل أن يتلقى هزيمة نكراء في الثانية أمام السويد 12-صفر.

سجل بوم كون تشا 58 هدفا في 136 مباراة، نصبته ملكا على عرش الهدافين التاريخيين لمنتخب كوريا الجنوبية، يليه هونغ ميونغ بو الذي سجل 50 هدفا. ومن اللاعبين الحاليين يوجد هيونغ مين سون، مهاجم توتنهام، برصيد 35 هدفا.

كما برزت عدة أسماء لامعة في تاريخ كوريا الجنوبية، من بينها بارك جي سونغ، الذي سبق له الدفاع عن ألوان مانشستر يونايتد.

وإضافة إلى ما ذُكر، فهناك أسماء دافعت عن قميص المنتخب لأكثر من 100 مباراة دولية، منهم لي وون جاي (133 مباراة)، لي بيونغ بيو (127)، وكيم هو كون (124).

يُعتبر المنتخب الكوري الجنوبي أكثر الفرق مشاركة في كأس آسيا إلى جانب نظيره الإيراني، حيث حضرا 14 نسخة من أصل 17.

وتُوج منتخب كوريا الجنوبية بلقب أول نسختين، الأولى في هونغ كونغ عام 1956، في حين استضافت الثانية على ملاعبها عام 1960.

وإلى جانب ذلك، أنهى منتخب كوريا الجنوبية البطولة في مركز الوصافة في 4 مرات سابقة، في بطولات تايلند 1972، والكويت 1980، وقطر 1988، وأستراليا 2015.

كذلك، حرصت كوريا الجنوبية على المشاركة في جميع نسخ بطولة شرق آسيا التي بدأت عام 2003، والخاصة بمنتخبات شرق القارة الآسيوية.

ومن أصل 7 بطولات أقيمت حتى الآن، كان من نصيب كوريا الجنوبية 4 منها، وهي أعوام 2003 و2008 و2015 و2017.

تلقى منتخب كوريا الجنوبية دعوة للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية الخاصة بمنتخبات أميركا الشمالية ومنطقة الكاريبي مرتين.

في المشاركة الأولى عام 2000، ودع الكوريون البطولة من الدور الأول بحلولهم في المركز الثالث خلف كوستاريكا وكندا.

وتقدم المنتخب الآسيوي قليلا في تجربته الثانية عام 2002، وبلغ نصف النهائي، قبل أن يخسر من كوستاريكا 3-1، ثم فشل في الحصول على المركز الثالث بهزيمته أمام كندا 2-1.

ظهر المنتخب الكوري الجنوبي في كأس القارات التي انطلقت على الأراضي السعودية للمرة الأولى عام 1992، في نسخة وحيدة، وهي تلك التي احتضنتها على ملاعبها بالشراكة مع اليابان عام 2001.

وعلى الرغم من تحقيق الكوريين نتيجة الفوز في مباراتين من أصل 3 في دور المجموعات، فإن فارق الأهداف منح بطاقتي التأهل للدور المقبل لمنتخبي فرنسا وأستراليا على التوالي، ليودع الكوريون البطولة من الدور الأول.

بلغ منتخب كوريا الجنوبية نهائيات كأس العالم في 10 مناسبات سابقة، وسيكون حضوره في قطر هو الـ11 في تاريخه، وكان أفضل إنجاز له هو حصوله على المركز الرابع في مونديال 2002، الذي نظمته الدولة الآسيوية بالشراكة مع اليابان.

Scorer of South Korea's golden goal vs Italy in the 2002 World Cup 🤩

The next day, had his contract with Perugia cancelled for 'ruining Italian football' 😳

Happy Birthday, Ahn Jung-hwan! 🥳

pic.twitter.com/ZCAU4Y29mg

— GOAL (@goal) January 27, 2020