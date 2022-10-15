كوريا الجنوبية.. رحلة حثيثة نحو استعادة أمجاد مونديال 2002

حجز منتخب كوريا الجنوبية مكانا دائما له في مسابقات كأس العالم، منذ تأهله للبطولة للمرة الثانية في تاريخه، ووصوله إلى مونديال المكسيك 1986.

وشهدت تلك النسخة عودة الكوريين الجنوبيين إلى المشهد العالمي بعد غياب استمر 32 عاما، غياب لم يتكرر مرة أخرى من المكسيك حتى قطر.

لكن أرقام كوريا الجنوبية تبدو متواضعة في المونديال باستثناء نسخة 2022، علما أنه تُوج بلقبين قاريين بعيدا عن كأس العالم.

تأسيس الاتحاد الكوري الجنوبي

تأسس الاتحاد الكوري الجنوبي يوم 19 سبتمبر/أيول 1933، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) يوم 21 مايو/أيار 1948، ثم حصل على عضوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الثامن من مايو/أيار 1954.

يترأس تشونغ مونغ جيو الاتحاد الكوري الجنوبي لولاية ثالثة، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الفلسفة من جامعة كوريا، بالإضافة إلى شهادة أخرى في السياسة والاقتصاد من جامعة أكسفورد.

وتقلد تشونغ العديد من المناصب الإدارية الرياضية في بلاده وفي القارة الآسيوية، أبرزها نائب رئيس اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية ورئيس سابق لرابطة دوري المحترفين هناك، فضلا عن تقلده منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي سابقا، وعضو في مجلس الفيفا.

خاض منتخب كوريا الجنوبية أول مباراة رسمية له ضد المكسيك في الثاني من أغسطس/آب 1948، وذلك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لندن.

وفي تلك المباراة فاز المنتخب الكوري على نظيره المكسيكي بنتيجة 5-3، قبل أن يتلقى هزيمة نكراء في الثانية أمام السويد 12-صفر.

أبرز اللاعبين في تاريخ كوريا الجنوبية

سجل بوم كون تشا 58 هدفا في 136 مباراة، نصبته ملكا على عرش الهدافين التاريخيين لمنتخب كوريا الجنوبية، يليه هونغ ميونغ بو الذي سجل 50 هدفا. ومن اللاعبين الحاليين يوجد هيونغ مين سون، مهاجم توتنهام، برصيد 35 هدفا.

كما برزت عدة أسماء لامعة في تاريخ كوريا الجنوبية، من بينها بارك جي سونغ، الذي سبق له الدفاع عن ألوان مانشستر يونايتد.

وإضافة إلى ما ذُكر، فهناك أسماء دافعت عن قميص المنتخب لأكثر من 100 مباراة دولية، منهم لي وون جاي (133 مباراة)، لي بيونغ بيو (127)، وكيم هو كون (124).

مشاركات كوريا الجنوبية في كأس آسيا

يُعتبر المنتخب الكوري الجنوبي أكثر الفرق مشاركة في كأس آسيا إلى جانب نظيره الإيراني، حيث حضرا 14 نسخة من أصل 17.

وتُوج منتخب كوريا الجنوبية بلقب أول نسختين، الأولى في هونغ كونغ عام 1956، في حين استضافت الثانية على ملاعبها عام 1960.

وإلى جانب ذلك، أنهى منتخب كوريا الجنوبية البطولة في مركز الوصافة في 4 مرات سابقة، في بطولات تايلند 1972، والكويت 1980، وقطر 1988، وأستراليا 2015.

كذلك، حرصت كوريا الجنوبية على المشاركة في جميع نسخ بطولة شرق آسيا التي بدأت عام 2003، والخاصة بمنتخبات شرق القارة الآسيوية.

ومن أصل 7 بطولات أقيمت حتى الآن، كان من نصيب كوريا الجنوبية 4 منها، وهي أعوام 2003 و2008 و2015 و2017.

بطولة كأس الذهبية

تلقى منتخب كوريا الجنوبية دعوة للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية الخاصة بمنتخبات أميركا الشمالية ومنطقة الكاريبي مرتين.

في المشاركة الأولى عام 2000، ودع الكوريون البطولة من الدور الأول بحلولهم في المركز الثالث خلف كوستاريكا وكندا.

وتقدم المنتخب الآسيوي قليلا في تجربته الثانية عام 2002، وبلغ نصف النهائي، قبل أن يخسر من كوستاريكا 3-1، ثم فشل في الحصول على المركز الثالث بهزيمته أمام كندا 2-1.

كأس القارات

ظهر المنتخب الكوري الجنوبي في كأس القارات التي انطلقت على الأراضي السعودية للمرة الأولى عام 1992، في نسخة وحيدة، وهي تلك التي احتضنتها على ملاعبها بالشراكة مع اليابان عام 2001.

وعلى الرغم من تحقيق الكوريين نتيجة الفوز في مباراتين من أصل 3 في دور المجموعات، فإن فارق الأهداف منح بطاقتي التأهل للدور المقبل لمنتخبي فرنسا وأستراليا على التوالي، ليودع الكوريون البطولة من الدور الأول.

مشاركات كوريا الجنوبية في كأس العالم

بلغ منتخب كوريا الجنوبية نهائيات كأس العالم في 10 مناسبات سابقة، وسيكون حضوره في قطر هو الـ11 في تاريخه، وكان أفضل إنجاز له هو حصوله على المركز الرابع في مونديال 2002، الذي نظمته الدولة الآسيوية بالشراكة مع اليابان.

Scorer of South Korea's golden goal vs Italy in the 2002 World Cup 🤩 The next day, had his contract with Perugia cancelled for 'ruining Italian football' 😳 Happy Birthday, Ahn Jung-hwan! 🥳 pic.twitter.com/ZCAU4Y29mg — GOAL (@goal) January 27, 2020

وفي مونديال 2010، تخطى منتخب كوريا الجنوبية دور المجموعات، بحلوله ثانيا خلف الأرجنتين في المجموعة الثانية، لكنه ودع المنافسات من ثمن النهائي بالخسارة أمام أوروغواي.

أما في باقي المشاركات، التي بدأت للمرة الأولى عام 1954 في سويسرا، فكانت كوريا الجنوبية تودع المونديال من دور المجموعات.

مباريات كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

حل منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني للمجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر، بعدما جمع 23 نقطة، بفارق نقطتين عن منتخب إيران، صاحب الصدارة.

وحجز المنتخب الكوري مكانا له في المجموعة الثامنة بناء على نتيجة القرعة، ويخوض جميع مبارياته في الدور الأول على ملعب المدينة التعليمية.

وسيلعب المنتخب الكوري الجنوبي أولا ضد أوروغواي ثم غانا، وذلك يومي 24 و28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قبل أن يختتم الدور الأول بلقاء ناري ضد البرتغال في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2022.

وتعتمد التشكيلة الكورية الجنوبية في الأساس على هيونغ مين سون نجم توتنهام هوتسبير، صاحب الحذاء الذهبي عن الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي بالشراكة مع النجم المصري لنادي ليفربول محمد صلاح.

وإلى جانب سون تبرز أسماء كيم سيونغ غيو حارس مرمى الشباب السعودي، وجاي سونغ لي ووو يونغ جونغ، متوسطا ميدان ماينز الألماني والسد القطري على التوالي.

مدرب كوريا الجنوبية

كلّف الاتحاد الكوري الجنوبي المدرب البرتغالي باولو بينتو بالإشراف على تدريب المنتخب الأول، خلفا للمدرب الوطني شين تاي يونغ.

وأشرف تاي يونغ على تدريب كوريا الجنوبية خلال مونديال روسيا 2018، ليستلم بعدها البرتغالي بينتو المهمة يوم 17 أغسطس/آب 2018.

وسبق لبينتو أن قاد فريق سبوتنغ لشبونة للتتويج بلقبي كأس البرتغال موسمي 2006-2007 و2007-2008، ومثلها في السوبر البرتغالي في الفترة نفسها.

وقاد بينتو منتخب بلاده البرتغال للوصول إلى نصف نهائي يورو 2012، لكنه أقيل بعد إخفاق "برازيل أوروبا" في تجاوز دور المجموعات لمونديال البرازيل 2014.

ومنذ توليه المهمة، قاد بينتو منتخب كوريا الجنوبية في 55 مباراة، فاز في 36 وتعادل 12 وخسر 7 مباريات فقط.

ووصف الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراة كوريا الجنوبية والبرتغال في دور المجموعات لمونديال قطر بأنها "تحد عاطفي" لبينتو.

وصرّح بينتو لموقع الفيفا بعد القرعة "لم أكن أتمنى ذلك، لكننا سنتبع نفس المعاملة والحرص وطريقة التحضير تماما كما فعلنا ضد خصومنا السابقين ومع المنتخبات التي سنواجهها في دور المجموعات".

وأضاف "لكن عاطفيا، من الواضح أنها لن تكون مباراة سهلة، إنها المرة الأولى التي سأختبر فيها هذا الشعور. ستكون تجربة مختلفة".