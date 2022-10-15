ريال مدريد يريد ضرب عصفورين لبرشلونة بحجر "كلاسيكو الأرض"

يريد ريال مدريد ضرب عصفورين بحجر واحد عندما يستضيف غدا الأحد غريمه التقليدي برشلونة في "كلاسيكو الأرض" على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن المرحلة التاسعة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ويسعى الفريق الملكي المنتشي ببلوغه الدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للفوز على غريمه لانتزاع الصدارة منه من جهة، وتوجيه ضربة معنوية ثانية في أقل من 4 أيام بعد سقوط الفريق الكتالوني في فخ التعادل مع إنتر الايطالي 3-3 الأربعاء الماضي؛ ما جعل مهمة بلوغه ثمن النهائي شبه مستحيلة.

ويدخل الفريقان المواجهة بينهما وهما لم يخسرا أي مباراة في الدوري المحلي ويملكان 22 نقطة ويتفوق برشلونة بفارق الأهداف.

كما يريد ريال مدريد الثأر لخسارته على الملعب ذاته الموسم الماضي برباعية نظيفة لم تمنعه من إحراز اللقب في نهاية الموسم.

وكانت رحلة برشلونة على الصعيد القاري صعبة، إذ أوقعته القرعة في مجموعة صعبة إلى جانب بايرن ميونخ الألماني وإنتر، ثم لم تكن القرارات التحكيمية في صالحه لا سيما في مباراة الذهاب ضد إنتر والتي خسرها بهدف نظيف، ناهيك عن الإصابات التي طالت صفوفه لا سيما خط الدفاع.

ضربة قاسية

وقال تشافي -بعد التعادل المخيب ضد إنتر- "إنها ضربة قاسية وقاسية للغاية". وأضاف "الآن علينا التفكير في مدريد والنهوض من الكبوة ومحاول الفوز في البرنابيو وهو أمر لن يكون سهلا".

وتابع "دعونا نترك دوري الأبطال جانبا ونركز على الدوري الإسباني، نحن متصدرون ونريد البقاء في المركز الأول. نأمل ألا يؤثر ذلك علينا نفسيا أو على معنويات اللاعبين".

ويتعين على برشلونة مواجهة "الملكي" بالعقلية الصحيحة من خلال تحويل إحباط لاعبيه إلى غضب إيجابي وتصميم، لكن إذا تحول ذلك إلى يأس فهو معرض لخطر الانهيار كما حصل في مواجهة إنتر.

وتقدم برشلونة قبل نهاية الشوط الأول بقليل عبر الفرنسي عثمان ديمبيليه، لكن بعد أن تلقى هدف التعادل من نيكولو باريلا في مطلع الشوط الثاني انهار دفاعيا؛ حيث بادر لاعبوه إلى الهجوم بلا هوادة فتلقى فريقهم أهدافا من هجمات مرتدة سريعة.

وكان هذا السيناريو مشابها لما حصل في الشوط الثاني ضد سلتا فيغو في الدوري المحلي، حيث يدين الفريق الكاتالوني بالفوز بهدف نظيف إلى حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن الذي تصدى لـ19 تسديدة على مرماه هذا الموسم من أصل 20.

ريال عنيد وبنزيمة صائم

في المقابل، لعب ريال مدريد بشكل سيئ في بولندا أمام شاختار دانييتسك الأوكراني الثلاثاء الماضي في دوري الأبطال، لكنه رغم ذلك عرف كيف يخرج متعادلا 1-1 عندما سجل له المدافع الألماني أنتونيو روديغر هدفا في الوقت القاتل.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب "الميرينغي" "أظهرنا أننا لا نستسلم أبدا"، مقرا "لعبنا بشكل سيئ للغاية ويمكن أن يحدث هذا في كرة القدم، لكن الشيء المهم هو عدم الاستسلام عندما لا تسير الأمور".

وتعافى مهاجم ريال الفرنسي كريم بنزيمة من إصابة طفيفة وسيكون جاهزا لخوض الموقعة المرتقبة، علما أنه لم يسجل في 5 مباريات تواليا ويأمل فك صيامه قبل توجهه إلى باريس في اليوم التالي لحضور حفل الكرة الذهبية التي ستكون من نصيبه على الأرجح.

ويعتمد برشلونة كالعادة على هدّافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري المحلي برصيد 9 أهداف، كما أنقذه من الخسارة وبالتالي الخروج عند تسجيله هدف التعادل 3-3 في الرمق الأخير ضد إنتر.