ديربي تورينو "أبيض وأسود".. يوفنتوس يداوي جراحه الأوروبية بفوز صعب في الكالتشيو

داوى يوفنتوس جراحه القارية والمحلية بفوز ثمين على جاره ومضيفه تورينو -في ديربي المدينة- بهدف نظيف اليوم السبت على ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، في المرحلة العاشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

ويدين يوفنتوس بفوزه لمهاجمه الدولي الصربي، دوشان فلاهوفيتش، صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 75 رافعا رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم، وبذلك يلحق بالنمساوي ماركو أرناتوفيتش (لاعب بولونيا) وتشيرو إيموبلي (لاعب لاتسيو) في صدارة لائحة الهدافين.

وعاد نادي "السيدة العجوز" إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، أولاهما أمام مضيفه ميلان حامل اللقب بهدفين دون رد، والأخرى -التي كانت خسارة مدوية- بالنتيجة ذاتها أمام مكابي حيفا الثلاثاء الماضي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وصعد يوفنتوس إلى المركز السابع مؤقتا برصيد 16 نقطة مقابل 11 لتورينو الـ11.

ويعد هذا الديربي الـ11 الذي يحسمه يوفنتوس لصالحه في الدوري من أصل الـ15 ديربي الأخيرة.

وكانت المرة الأخيرة التي حسم فيها تورينو الديربي عندما استضاف يوفنتوس يوم 26 أبريل/نيسان 2015، إذ فاز حينها 2-1.