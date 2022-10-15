بنزيمة وليفاندوفسكي.. معركة الهدافين في حرب "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد

يستعد كريم بنزيمة لتسلّم الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم الاثنين المقبل، ويتصدر روبرت ليفاندوفسكي ترتيب هدّافي الدوري الإسباني لكرة القدم؛ جوهرتان هجوميتان ستتبارزان غدا الأحد في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة على صدارة الليغا.

فبعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، يتنافس على لقب الكرة الذهبية بنزيمة الأوفر حظا وليفاندوفسكي القادم من بايرن ميونخ بعد فترة ذهبية في بافاريا.

وسيشكلان رأسي الحربة في مواجهة تحظى بأكبر متابعة عالمية على صعيد الأندية، مع توقع نحو 650 مليون مشاهد.

وكان قد فقد الكلاسيكو بريقه بعد رحيل ميسي ورونالدو والنكسات المالية لبرشلونة، لكن الفوز برباعية نظيفة لبرشلونة الموسم الماضي على أرض ريال مدريد في ظل غياب بنزيمة أعاد الاهتمام لقمة العملاقين.

بنزيمة الأسطورة

وبعد غيابه نحو شهر بسبب إصابة بفخذه الأيمن ضد سلتيك الأسكتلندي في دوري أبطال أوروبا، أراح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بنزيمة في المباراة المحلية ضد خيتافي في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب "الملكي" في مؤتمر صحفي السبت "شعرت بأنه جيد هذا الأسبوع (…) أنا مقتنع بأننا سنشاهد غدًا كريم الاعتيادي" في المباراة الـ250 ضمن الكلاسيكو.

وصام المهاجم المخضرم عن التسجيل ضد شاختار دونيتسك الأوكراني (1-1) الثلاثاء في وارسو ضمن دوري الأبطال، ولم ينجح في هز الشباك منذ ثنائيته على أرض إسبانيول في 28 أغسطس/آب الماضي.

وكان المهاجم البالغ 34 عامًا أنهى الموسم الماضي في صدارة الهدافين (27 هدفا)، ووصافة الممرّرين الحاسمين (12 تمريرة حاسمة)، مما وضعه في موقع مميز للفوز بجائزة الكرة الذهبية المرموقة، خصوصًا بعد إحراز "الميرينغي" لقبي الدوري المحلي ودوري الأبطال.

وقال ليفاندوفسكي مازحًا "إذا لم يلغوها.. سينالها على الأرجح"، في إشارة إلى إلغاء جائزة 2020 التي كانت قريبة منه، بسبب تداعيات كورونا وحلوله ثانيًا العام الماضي وراء ميسي.

ليفا يتأقلم بسرعة

في المقابل، حقق ليفاندوفسكي (34 عامًا)، القادم من بايرن ميونخ مقابل 45 مليون يورو، بداية مميزة، متأقلمًا بسرعة مع الأجواء الكتالونية.

وبعد 12 مباراة في مختلف المسابقات، سجل أفضل هداف أوروبي مرتين 14 هدفًا وتمريرتين حاسمتين، متخطيًا أفضل هداف لبرشلونة في كامل الموسم الماضي (الهولندي ممفيس ديباي والغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ 13 هدفًا).

ورغم ثنائيته في نهاية المباراة مع إنتر، فإنها لم تكن كافية لانتزاع الفوز (3-3)، وذلك يعني أن "البرسا" قاب قوسين من توديع دور المجموعات في المسابقة القارية الأولى للمرة الثانية على التوالي.

ولطرد الشكوك، يتعيّن على المدرب تشافي إعادة النظر في دفاعه الهش، خصوصًا بعد إعلانه السبت جهوزية الفرنسي جول كونديه العائد من الإصابة بنسبة "100%".

وعاد هيكتور بيليرين إلى التمارين مع الكرة لكن مشاركته ليست مؤكّدة. ويغيب عن برشلونة مدافعاه الدانماركي كريستيان كريستنسن والأوروغواياني رونالد أراوخو، في حين عاد الهولندي ديباي أخيرًا إلى التمارين.

ومن جهة الريال، يغيب الحارس البلجيكي العملاق تيبو كورتوا لعدم تعافيه من إصابة في العصب الوركي.

ويبقى السؤال: لمن ستكون الغلبة؟ لبنزيمة أم لليفاندوفسكي؟

فوز سيمنح صاحبه دفعة معنوية على أبواب كأس العالم في قطر الشهر المقبل، حيث يشارك بنزيمة في حملة دفاع فرنسا عن لقبها، في وقت يستعد فيه ليفاندوفسكي لمقابلة منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي في دور المجموعات.