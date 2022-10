"الآن بدأت الحرب بيننا".. اختبار جديد في الكلاسيكو لصداقة كوندي وتشواميني

صديقان منذ نعومة أظفارهما مع بوردو، يتشاركان وكيل أعمال واحد ويلتقيان معا في إجازاتهما، لكن الفرنسيَّين أوريليان تشواميني وجول كوندي سيضعان مشاعرهما جانبا غدا الأحد، في أول "كلاسيكو" يخوضانه بين ريال مدريد وبرشلونة في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم.

كلاهما شغوف بموسيقى الهيب هوب والثقافة الأميركية، يرتديان ملابسا متشابهة، ويمضيان فصل الصيف معا في الولايات المتحدة، ويتقاسمان نفس العطش للفوز الذي قد يصبّ غدا في مصلحة أحدهما من دون الآخر.

وستشهد المباراة الأكثر مشاهدة في العالم بين الأندية، مباراة بين صديقين، وزميلين في منتخب فرنسا الذي يستعد للدفاع عن لقبه في كأس العالم.

وبعد انتقال كوندي إلى برشلونة الصيف المنصرم، كتب تشواميني مازحا على مواقع التواصل الاجتماعي "الآن بدأت الحرب بيننا"، مقدما التهاني للمدافع الشاب.

تعود بداية العلاقة بين الشابين المهاجرين إلى الدوري الإسباني، إلى عام 2013، حين شاهد تشواميني، الموجود في مركز تكوين بوردو منذ 2011، زميلا ضعيفا، لكنه موهوب، ينضم لفريقه.

وكان كوندي قائدا لمعظم تشكيلات الناشئين والتي شكّلت جيلا ذهبية لبوردو ضم أيضا غايتان بوسان وزيدو يوسف وإرفين تاها.

ولم يخسر فريق بوردو (تحت 19 سنة) أي مباراة مع الثنائي كوندي- تشواميني، وتأهل إلى دوري "يوث ليغ" (دوري الأبطال للشبان) في الموسم التالي.

بعدها بـ5 سنوات، سيُحدّد نزال الكلاسيكو غدا الأحد هوية الفريق الذي سينفرد بصدارة الدوري الإسباني، بحال فوز ريال أو برشلونة.

The definition of a perfectly-weighted pass featuring Aurélien Tchouaméni 🤤

ويخوض كوندي (23 عاما) وتشواميني (22 عاما) الكلاسيكو الأول في الدوري الإسباني بمشاعر متناقضة. وستكون هذه المباراة مميزة لكوندي كونه يعود بعد غياب 3 أسابيع، إثر إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر، تعرّض لها مع منتخب فرنسا خلال مواجهة النمسا في 22 سبتمبر/أيلول الماضي.

وعاد لاعب إشبيلية السابق إلى التمارين أول أمس الخميس، وقد يجد مكانا أساسيا له في الكلاسيكو ضمن تشكيلة المدرب تشافي هرنانديز.

وستسمح عودة كوندي لدفاع برشلونة بتنفس الصعداء، بعد خيبة أمام إنتر الإيطالي (3-3) وضعت تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مهب الريح، حيث ارتكب الثنائي جيرارد بيكيه وإريك غارسيا أخطاء مكلفة في الأهداف الثلاثة لفريق مدينة ميلانو.

His first touches in blaugrana 🔥 @jkeey4 pic.twitter.com/SC3xvY1DcS

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 1, 2022