"أول دولة بالعالم تستضيف المونديال وجميع مدنها صحية".. وزير البلدية القطري: جاهزون لكأس العالم وضيوفه

أكد وزير البلدية القطري عبد الله السبيعي أن قطر أول دولة في العالم تستضيف كأس العالم وجميع مدنها مدن صحية، ومطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية، وحاصلة على شهادة الاعتماد الصحي.

وقال السبيعي، خلال استضافته أمس الجمعة على قناة "الكأس" الرياضية القطرية، إن "التجهيز لاستضافة كأس العالم مرّ بمراحل عدة وبالتحديد منذ إعلان فوز قطر باستضافة البطولة عام 2010، فقد بدأ العمل منذ ذلك الوقت ولم نكن لنصل إلى ما وصلنا إليه لولا كل تلك الجهود المُتضافرة عبر السنوات الماضية".

وأضاف وزير البلدية "وصلنا إلى مرحلة الاستعداد لتشغيل الحدث (كأس العالم فيفا قطر 2022)"، لافتًا إلى "اعتماد جميع مدن وبلديات قطر مدنا صحية من منظمة الصحة العالمية لتكون قطر أوّل دولة في العالم جميع مدنها مطابقة لمعايير المدن الصحية، وذلك وفق أكثر من 80 معيارا، مما يعني مطابقة تلك المدن لمعايير الصحة والاستدامة".

وكشف أن الوزارة جهزت 8 شواطئ عامة وعائلية الشهر القادم، وتضم مرافق وخدمات رئيسة من أجل الزوّار.

وتحدث عن مبادرة بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث (المسؤولة عن تنظيم مونديال قطر) تستهدف إسهام زوار المونديال في زراعة الأشجار بشكل اختياري كنوع من الإرث للبطولة. وأشار إلى أن مبادرة زراعة المليون شجرة لاقت استحسان الجميع، وتمت بالفعل زراعة 994 ألف شجرة، وتبقت زراعة 6 آلاف شجرة ليكتمل العدد المطلوب، وهو مليون شجرة.