يرتديه في كلاسكيو الأرض ضد ريال مدريد.. قصة "البومة" على قميص برشلونة

تقرر أن يرتدي لاعبو فريق برشلونة قمصانا تحمل شعار مغني الراب الكندي دريك "البومة" في مباراة الكاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد بعد غد الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت الفكرة من خلال علاقة نادي برشلونة بشركة منصة "سبوتيفاي" لبث الموسيقى والبودكاست، والتي تظهر علامتها التجارية عادة على قمصان برشلونة كما أنها تمتلك حقوق الاسم في ملعب كامب نو.

وفي المباراة أمام ريال مدريد لن يظهر شعار "سبوتيفاي" على قمصان فريق برشلونة بل سيظهر شعار دريك وهو عبارة عن صورة ظلية لطائر البومة.

ويأتي هذا احتفالا بكون دريك أول فنان يصل إلى حاجز 50 مليار مرة تشغيل لأغانيه على سبوتيفاي.

وليست المرة الأولى التي يحقق فيها دريك الحائز جائزة "غرامي" 4 مرات إنجاز الـ50 مليار مرة تشغيل لأغانيه، بل فعل ذلك أيضا في يناير/كانون الثاني 2021.

وإلى جانب وجود شعار دريك على قمصان اللاعبين في مباراة الكلاسيكو، سيرتدي لاعبو برشلونة نسخة خاصة أيضا من القمصان خلال الإحماء قبل المباراة، وستحمل هذه النسخة كلمة "دريك 50" على ظهرها بينما سيحمل صدر القمصان شعار "سبوتيفاي" المعتاد.

وقبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة مساء بعد غد الأحد على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد، يتصدر برشلونة الليغا برصيد 22 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام ريال مدريد، حيث حقق كل من الفريقين 7 انتصارات مقابل تعادل واحد في أول 8 مباريات في الدوري هذا الموسم.