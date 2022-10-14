السعودية تسمح لحاملي بطاقة "هيّا" المخصصة لجماهير مونديال قطر بأداء العمرة

أكد مساعد المدير العام للإدارة العامة للتأشيرات في وزارة الخارجية السعودية خالد الشمري -اليوم الجمعة- أنه يمكن لحاملي بطاقة "هيا" من المسلمين أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة.

ولفت في مداخلة مع قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الجمعة، إلى أن هذه التأشيرة مجانية من دون رسوم، ولكن يجب الحصول على تأمين طبي إلزامي من منصة التأشيرات.

وأوضح أن التأشيرة ستكون صالحة لدخول المملكة بدءا من الشهر المقبل، أي قبل 10 أيام من بداية بطولة كأس العالم، وحتى اليوم الختامي من البطولة في 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأشار إلى أنه لا يشترط أن يكون حامل التأشيرة قد دخل إلى دولة قطر ببطاقة هيا قبل ذلك، وأن مدة الإقامة لحامل التأشيرة شهران تنتهي في 11 يناير/كانون الثاني 2023.