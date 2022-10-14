احذروا هالاند.. رسالة كلوب للاعبي ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي "أفضل فريق بالعالم"

قال الألماني يورغن كلوب -مدرب ليفربول- إن المهاجم النرويجي المتميز إيرلينغ هالاند "لاعب مثالي" بالنسبة لناديه مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وإنه سيتعين على ليفربول العمل على الحد من خطورته الأحد المقبل، خلال لقاء الفريقين في ملعب أنفيلد.

وقدم هالاند أداء هائلا في بداية مسيرته مع سيتي، وأحرز 20 هدفا في 13 مباراة في جميع المنافسات منذ انضمامه لفريق المدرب بيب غوارديولا، قادما من بروسيا دورتموند نهاية الموسم الماضي.

وقال كلوب للصحفيين -اليوم الجمعة- "عندما تلعب في مواجهة أفضل مهاجم في العالم حاليا، يتعين عليك ضمان عدم حصوله على الكثير من الكرات".

وتابع "هذا ما سنحاول القيام به، لكن المشكلة مع سيتي هي أنه إذا أغلقت المجال أمام هالاند بلاعبين كثيرين، فإنك ستفتح المجال أمام لاعبين آخرين من طراز عالمي. وبالتالي، فإن هذا لن يسهل الأمور. إنه تحد. هذه معضلة كروية وسنعمل على الوصول لحل لها".

وأشاد كلوب بهالاند، قائلا إن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما يملك مزيجا نادرا من المهارات والقدرات البدنية والفنية.

وأضاف المدرب الألماني "قدراته (هالاند) في إنهاء الهجمات استثنائية، وتحركاته تنم عن ذكاء أيضا؛ فقدراته بصفة عامة غير عادية".

وأوضح كلوب أن "هناك عوامل كثيرة جدا يحتاجها المهاجم. وفي سيتي، هناك عدد من أفضل اللاعبين حوله يهيئون له الأهداف".

ويحتل ليفربول المركز العاشر بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 10 نقاط من 8 مباريات، متخلفا بفارق 13 نقطة عن السيتي صاحب المركز الثاني، الذي خاض 9 مباريات حتى الآن.

ويخوض فريق المدرب كلوب مباراة الأحد المقبل في مواجهة سيتي، بعد أن سحق رينجرز الأسكتلندي 7-1 في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من الأسبوع الحالي، بفضل أسرع ثلاثية من الأهداف في تاريخ البطولة بتوقيع المصري محمد صلاح الذي لعب في مركز قلب الهجوم، بدلا من داروين نونيز في مواجهة الفريق الأسكتلندي.

وأشاد كلوب أيضا بلاعبه البرازيلي الدولي روبرتو فيرمينو، الذي هز الشباك مرتين في آخر مباراة للفريق.

وأردف كلوب قائلا: "حاليا مانشستر سيتي هو أفضل فريق في العالم، لكننا سنحاول بالاعتماد على الدعم الجماهيري الكبير في ملعب أنفيلد".