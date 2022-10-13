حافظ النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على آمال برشلونة في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله ثنائية ساهمت في تحقيق تعادل صعب أمام إنتر ميلان الإيطالي.

وعلى ملعب كامب نو في برشلونة، واجه النادي الكتالوني أمس الأربعاء ضيفه الإيطالي ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وبادر "البرسا" بالتسجيل عن طريق نجمه عثمان ديمبلي في الدقيقة 40، غير أن إنتر رد بهدفين عن طريق نيكولو باريلا ولاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 50 و63 على الترتيب، وأدرك ليفاندوفسكي التعادل في الدقيقة 82.

وتواصلت الإثارة في المباراة، بعدما أعاد روبن غوسينس التقدم لإنتر بتسجيله الهدف الثالث للفريق الإيطالي في الدقيقة 89، غير أن ليفاندوفسكي منح الأمل من جديد لبرشلونة في الصعود بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وضمن بايرن ميونخ، الذي فاز على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 4-2، التأهل عن المجموعة الثالثة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، ليحقق العلامة الكاملة بفوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى.

وتفوق الفريق البافاري متقدما 5 نقاط على أقرب ملاحقيه إنتر، في وقت بقي برشلونة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وظل فيكتوريا بلزن قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وكان فوز إنتر في مباراة أمس كافيا لصعود الفريق الإيطالي للأدوار الإقصائية قبل جولتين على النهاية، والإطاحة بآمال برشلونة في الاستمرار بالمسابقة.

وحتى العام الماضي، تأهل برشلونة على الأقل إلى ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا كل موسم منذ 2001، لكنه الآن يواجه إمكانية الانتقال للمنافسة بالدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.

حسابات تأهل برشلونة بدوري الأبطال

وباتت آمال برشلونة في التأهل مرتبطة بنتائج إنتر ميلان في الجولتين المقبلتين، شريطة فوز الفريق الإسباني في كلتا الجولتين على كل من بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن.

وعقب الفوز في مباراتيه المقبلتين، على برشلونة انتظار تعثر إنتر وعدم تحقيق أكثر من نقطتين في مباراتيه المتبقيتين، لأن وصول النادي الإيطالي إلى 10 نقاط يعني آليا نهاية مشوار برشلونة، بسبب أفضلية إنتر في المواجهات المباشرة عقب فوزه ذهابا على برشلونة 1-صفر.

وتأتي نتيجة مباراة أمس لتصيب جماهير النادي الكتالوني بخيبة أمل قبل قمة "الكلاسيكو" المرتقبة مع الغريم التقليدي ريال مدريد الأحد القادم، ضمن الجولة التاسعة للدوري الإسباني لكرة القدم.

🤔 ما الذي أراد بيكيه فعله في هذه اللقطة؟؟!! ⚽️🔥 نيكولو باريلا يعادل النتيجة للضيوف ويزيد من متاعب برشلونة#دوري_أبطال_أوروبا | #برشلونة_انتر #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/jk4E1XHirV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 12, 2022

وأقر مدرب برشلونة تشافي هرنانديز بأنه لا يملك وقتا للتفكير في التعادل مع إنتر ميلان، حيث يجب أن يتركز اهتمام الفريق بشكل كامل على مباراة الكلاسيكو.

وقال للصحفيين "مباراة إنتر كانت تحت السيطرة وفي الدقيقة 50 حدث خطأ دفاعي واضح للغاية. ثم خطأ آخر وفي النهاية دفع الفريق ثمنا باهظا. ربما في الدوري يحدث خطأ ولا تدفع ثمنا باهظا له، لكن دوري الأبطال لا يرحم. الآن الأمر ليس بأيدينا، دوري أبطال أوروبا أصبح صعبا للغاية ومعقدا بالنسبة لنا".

وأضاف هرنانديز "نأمل ألا يؤثر ذلك علينا نفسيا. نواصل العمل بثقة والاستعداد للقمة أمام ريال، ونحتاج إلى التعافي بشكل جيد لأننا بذلنا جهدا بدنيا كبيرا".

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن الريال برصيد 22 نقطة.