منتخب هولندا في كأس العالم.. البطل غير المتوّج يحلم بأول إنجاز

طوال تاريخها، قدمت هولندا أكثر من جيل من اللاعبين العظماء، الذين وصلوا بمنتخب كرة القدم إلى المباراة النهائية لكأس العالم أكثر من مرة، لكن سوء الطالع حرم "الطواحين" من تحويل تألقهم على أرض الملعب، إلى نجمة على واجهة القميص.

ويرى كثيرون أن اللقب الوحيد الذي حققته هولندا في بطولة كأس أمم أوربا، لا يُعد منصفا للفريق بالدرجة الأولى، ولا حتى لكوكبة لاعبيه التاريخيين، الذين كانوا يستحقون حصيلة أفضل بكثير.

تأسيس الاتحاد الهولندي

تأسس الاتحاد الهولندي لكرة القدم في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 1889، وتغير اسمه إلى الاتحاد الملكي الهولندي عام 1895.

انضم الاتحاد الملكي الهولندي إلى الاتحاد الدولي (فيفا) عام 1904، ثم حصل على عضوية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في عام 1954.

خاض منتخب هولندا أولى مبارياته الدولية في 30 أبريل/نيسان 1905 حين واجه نظيره البلجيكي وديا، وحقق فيها "الطواحين" فوزا بـ4 أهداف لواحد.

يتولى جست سبي رئاسة الاتحاد الهولندي منذ 17 ديسمبر/كانون الأول 2019، خلفا لمايكل فان براغ.

سبي المولود في مدينة هارلم في 12 يناير/كانون الثاني 1965، يحمل شهادة الماجستير في الإدارة المالية، وشغل مناصب إدارية رفيعة في عدة شركات.

أبرز اللاعبين التاريخيين في هولندا

يتربع النجم روبن فان بيرسي على عرش هدافي منتخب هولندا التاريخيين برصيد 50 هدفا، يليه يان كلاس هونتيلار بفارق 8 أهداف، وهو نفس الرصيد الذي يحمله ممفيس ديباي، لاعب برشلونة الحالي، والذي ما زال لاعبا في صفوف "الطواحين".

ولا ينازع النجمَ الأسطوري يوهان كرويف، أحدٌ على قائمة اللاعبين الأفضل في تاريخ هولندا، التي أنجبت نجوما كثر، على غرار ماركو فان باستن ودينيس بيركامب ورود خوليت وفرانك ريكارد ورونالد كومان.

كما برزت أسماء أخرى مع بداية القرن الحالي، مثل رود فان نيستلروي وويسلي شنايدر وفان بيرسي وأريين روبن.

مشاركات منتخب هولندا القارية

شارك المنتخب الهولندي في كأس أمم أوروبا 9 مرات من أصل 16 نسخة، بدأت من الدورة الخامسة التي احتضنتها يوغسلافيا عام 1976، وفيها حقق المركز الثالث.

بفضل تألق ماركو فان باستن ورود خوليت وزملائهما من نفس الجيل، تُوجت هولندا بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 1988) التي أقيمت في ألمانيا.

كان هذا الإنجاز الوحيد للكرة الهولندية في بطولة اليورو، كما بلغ "المنتخب البرتقالي" نصف نهائي بطولات 1992 و2000 و2004، بينما ودع النسخة الأخيرة (يورو 2020) من ثمن النهائي أمام جمهورية التشيك.

وفيما يتعلق بالبطولة الوليدة "دوري أمم أوروبا"، يمللك منتخب هولندا سجلا جيدا، حيث وصل إلى نهائي النسخة الأولى موسم 2018-2019، وخسر أمام البرتغال.

واكتفى المنتخب الهولندي في الثانية بلعب مباريات دور المجموعات، ليعود في الثالثة 2022-2023، ويبلغ المربع الذهبي، الذي تُقام مبارياته في صيف عام 2023.

مشاركات منتخب هولندا في كأس العالم

قطع منتخب هولندا تذكرة السفر إلى البلدان التي استضافت نهائيات كأس العالم في 10 مرات سابقة، كما حجز مكانا له في مونديال قطر 2022، ليشارك في المونديال للمرة الـ11.

وبدأت مشاركات المنتخب الهولندي في كأس العالم خلال النسخة الثانية التي أقيمت عام 1934 في إيطاليا، ووقتها خاض مباراة واحدة وخسرها وودّع مبكرا.

واصل منتخب هولندا ظهوره في النهائيات، وصادفه الكثير من الحظ العاثر، بعدما بلغ المباريات النهائية في 3 مناسبات، دون أن يتوّج باللقب.

وفي أول مرتين بلغ فيهما النهائي، اصطدم الهولنديون بالدولة المضيفة، وخسروا النهائي الأول عام 1974 من ألمانيا، ثم تكرر السيناريو أمام الأرجنتين في النهائي الثاني عام 1978.

وبلغ منتخب هولندا النهائي للمرة الثالثة في مونديال جنوب أفريقيا 2010، وخسره أيضا، وهذه المرة من إسبانيا بهدف الرسام أندريس إنيستا.

وبالإضافة إلى ذلك، احتل منتخب هولندا المركز الرابع في مونديال فرنسا 1998، والثالث في مونديال البرازيل 2014.

مباريات هولندا في كأس العالم 2022

تأهل منتخب هولندا إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، عقب تصدره ترتيب المجموعة السابعة، في التصفيات الأوروبية، إذ جمع 23 نقطة في 10 مباريات، وبفارق نقطتين عن نظيره التركي.

ووضعت القرعة المنتخب الهولندي في المجموعة الأولى، وستكون باكورة مبارياته ضد السنغال في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 على ملعب الثمامة.

ويخوض منتخب "الطواحين" مباراته الثانية ضد الإكوادور في 25 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب خليفة الدولي، على أن يضرب موعدا منتظرا مع قطر (الدولة المضيفة) في الجولة الثالثة، وذلك في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، على ملعب البيت.

ويتسلح منتخب هولندا خلال مونديال قطر 2022 بكوكبة من النجوم، أبرزهم: فيرجيل فان دايك ودالي بليند وماتياس دي ليخت وفرينكي دي يونغ ودينزل دومفريس وممفيس ديباي.

مدرب منتخب هولندا

يتولى المخضرم لويس فان غال تدريب منتخب هولندا، منذ الرابع من أغسطس/آب 2021، وهي المرة الثالثة التي يتولى فيها نفس المنصب.

وقاد فان غال منتخب هولندا للعودة إلى منافسات كأس العالم 2022، بعد غياب "الطواحين" عن نسخة روسيا 2018.

وكشف فان غال عن إصابته بمرض سرطان البروستات في 11 أبريل/نيسان 2022، علما أن المرض "الخبيث" بدأ معه منذ عام 2020، أي قبل توليه تدريب منتخب بلاده.

وخضع فان غال في فبراير/شباط 2022 لجراحة في البروستات، أعلن بعدها بشهرين شفاءه من المرض.

وقاد فان غال (71 عاما) منتخب هولندا خلال رحلته الثالثة، في 15 مباراة، فاز في 11 منها، وتعادل في 4، ولم يذق مرارة الهزيمة في أي منها.

وينتهي عقد فان غال -أكبر مدربي كأس العالم 2022 سنا- مع منتخب هولندا، مباشرة بعد انتهاء آخر مباراة في نهائيات كأس العالم 2022.