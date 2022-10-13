دوري الأبطال.. بايرن يعبر لثمن النهائي وبرشلونة في مهب الريح

أحرز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين في مرمى إنتر ليقود فريقه برشلونة للإبقاء على حظوظه الضئيلة في الصعود للأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادله المثير 3-3 مع ضيفه الإيطالي، في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

في المقابل، التحق بايرن ميونخ الألماني بركب المتأهلين لدور الـ 16 في المسابقة القارية عقب فوزه السهل 4-2 على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي، في الجولة ذاتها بالمجموعة نفسها اليوم.

وتصدر بايرن، الذي يمتلك 6 ألقاب في البطولة ترتيب المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، ليحقق العلامة الكاملة بفوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى، ويحصد بطاقة التأهل للدور القادم بتلك المجموعة قبل جولتين على النهاية.

وتفوق بايرن بفارق 5 نقاط على أقرب ملاحقيه إنتر، في حين بقي برشلونة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وظل فيكتوريا بلزن قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وعلى ملعب (كامب نو)، بادر برشلونة بالتسجيل عن طريق نجمه عثمان ديمبلي (40)، غير أن إنتر رد بهدفين عن طريق نيكولو باريلا (50) ولاوتارو مارتينيز (63) على الترتيب، ليحرز ليفاندوفسكي هدف

التعادل لبرشلونة في الدقيقة الـ 82.

وتواصلت الإثارة في المباراة، بعدما أعاد روبن جوسينس التقدم لإنتر بتسجيله الهدف الثالث للفريق الإيطالي (89)، غير أن ليفاندوفسكي منح الأمل من جديد لبرشلونة في الصعود بتسجيله الهدف الثالث للفريق الإسباني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وباتت آمال برشلونة في التأهل معقودة على أقدام منافسيه في الجولتين المقبلتين، شريطة فوز الفريق الإسباني في كلتا الجولتين على كل من بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن.

وفي المجموعة الرابعة، فاز توتنهام الإنجليزي على آينتراخت فرانكفورت الألماني 3-2.

وتقدم فرانكفورت عن طريق دايتشي كامادا (14)، قبل أن يدرك هيونغ مين سون التعادل لتوتنهام (20)، وفي الدقيقة الـ 28 سجل هاري كين الهدف الثاني لتوتنهام من ضربة جزاء، قبل أن يعود سون ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه (36)

وفي الدقيقة الـ 87 سجل فريدي أليدو الهدف الثاني لفرانكفورت.

ورفع توتنهام رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، في حين تجمد رصيد فرانكفورت عند 4 نقاط في المركز الرابع الأخير.

وفي المجموعة ذاتها، فاز مرسيليا الفرنسي على مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدفين نظيفين سجلهما ماتيو غوندوزي (20 من ضربة جزاء) وأليكسيس سانشيز (30).

ورفع مرسيليا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن سبورتينغ لشبونة صاحب المركز الثالث.

وأنعش بورتو البرتغالي آماله في التأهل للأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأم، بعدما حقق فوزا ثمينا بثلاثية نظيفة على مضيفه بايرليفركوزن الألماني.

وتقدم بورتو -الفائز باللقب عامي 1987 و2004- للمركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، بفارق نقطتين خلف كلوب بروج (المتصدر)، الذي ضمن تأهله المبكر لدور الـ16 قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات، عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد بايرليفركوزن عند 3 نقاط، ليقبع في مؤخرة الترتيب، وتتقلص آماله بشدة في اقتناص البطاقة الأخرى المتبقية بتلك المجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

وعلى ملعب "باي أرينا" في ألمانيا، افتتح البرازيلي وينديرسون غالينو التسجيل مبكرا لمصلحة بورتو (6).

وأنهى بورتو على آمال ليفركوزن نهائيا في اقتناص النقاط الثلاث، بعدما أحرز الإيراني مهدي طارمي الهدفين الثاني والثالث للفريق البرتغالي.