تقرر عرض الكرة، التي استخدمها الدولي الأرجنتيني دييغو مارادونا لتسجيل هدفه المشهور باليد في مرمى المنتخب الإنجليزي بكأس العالم لكرة القدم عام 1986 بالمكسيك، للبيع في مزاد الشهر المقبل، بتكلفة تتراوح بين 2.8 مليون و3.3 ملايين دولار.

وسجل مارادونا هذا الهدف عندما خدع الجميع وقفز ليحول الكرة بيده من أمام الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون ليفتتح التسجيل في مباراة دور الثمانية على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي.

وبعد الواقعة المثيرة للجدل، سجل مارادونا هدفا ثانيا بمجهود فردي رائع، والذي أصبح معروفا بلقب "هدف القرن" وفاز بلده باللقاء 2-1 قبل أن يتوج باللقب بعد الفوز على ألمانيا في نهائي المونديال الذي ينسب الفضل فيه لمجهود مارادونا الفردي الرائع.

On this day 35 years ago, Diego Maradona gave us two of the most iconic goals of all time, "The Hand of God" and the "Goal of the Century" 🙌

ويمتلك الحكم التونسي السابق علي بن ناصر، الذي أدار المباراة وفشل في اكتشاف لمسة اليد، الكرة التي حصل عليها بعد المباراة.

وسيتم بيع الكرة من قبل دار غراهام بود للمزادات، يوم الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن الحكم التونسي شعر أن الوقت حان لمشاركة الكرة مع العالم معربا عن آماله أن يقوم الشاري بعرضها للجمهور.

وفي حديثه عن الهدف المسجل باليد، قال بن ناصر "لم أتمكن من رؤية الواقعة بشكل واضح. كنت أرى شيلتون ومارادونا من الخلف".

"He was quite clever because he flicked his head at the same time."

Peter Shilton says Diego Maradona had greatness but no sportsmanship because he never apologised for his infamous Hand of God goal in the 1986 World Cup. pic.twitter.com/p4vXeI9Cvs

