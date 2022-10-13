كرة قدم

يمتلكها حكم تونسي.. بيع الكرة التي سجل بها مارادونا هدفه الشهير في مرمى إنجلترا بملايين الدولارات

هدف مارادونا باليد في مرمى إنجلترا بمونديال 1986
لحظة تسجيل مارادونا هدفه الشهير باليد في مرمى إنجلترا عام 1986 (مواقع التواصل)
13/10/2022

تقرر عرض الكرة، التي استخدمها الدولي الأرجنتيني دييغو مارادونا لتسجيل هدفه المشهور باليد في مرمى المنتخب الإنجليزي بكأس العالم لكرة القدم عام 1986 بالمكسيك، للبيع في مزاد الشهر المقبل، بتكلفة تتراوح بين 2.8 مليون و3.3 ملايين دولار.

وسجل مارادونا هذا الهدف عندما خدع الجميع وقفز ليحول الكرة بيده من أمام الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون ليفتتح التسجيل في مباراة دور الثمانية على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي.

وبعد الواقعة المثيرة للجدل، سجل مارادونا هدفا ثانيا بمجهود فردي رائع، والذي أصبح معروفا بلقب "هدف القرن" وفاز بلده باللقاء 2-1 قبل أن يتوج باللقب بعد الفوز على ألمانيا في نهائي المونديال الذي ينسب الفضل فيه لمجهود مارادونا الفردي الرائع.

ويمتلك الحكم التونسي السابق علي بن ناصر، الذي أدار المباراة وفشل في اكتشاف لمسة اليد، الكرة التي حصل عليها بعد المباراة.

وسيتم بيع الكرة من قبل دار غراهام بود للمزادات، يوم الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن الحكم التونسي شعر أن الوقت حان لمشاركة الكرة مع العالم معربا عن آماله أن يقوم الشاري بعرضها للجمهور.

وفي حديثه عن الهدف المسجل باليد، قال بن ناصر "لم أتمكن من رؤية الواقعة بشكل واضح. كنت أرى شيلتون ومارادونا من الخلف".

وأضاف "ووفقا لتعليمات الاتحاد الدولي للعبة قبل البطولة، نظرت إلى حكم الراية للتأكد من صحة الهدف، وكان متوجها إلى منتصف الملعب في إشارة منه إلى أن الهدف كان صحيحا".

وأردف الحكم التونسي "نهاية المباراة، قال لي مدرب المنتخب الإنجليزي بوبي روبسون: قمت بعمل جيد ولكن حكم الراية كان غير مسؤول".

وادعى مارادونا، الذي توفى في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن الهدف سجل "بجزء قليل من رأس مارادونا وجزء من يد الله".

وكان القميص الذي ارتداه مارادونا خلال مباراة دور الثمانية تم بيعه في مايو/أيار الماضي مقابل 8.2 ملايين دولار، وهو مبلغ قياسي لقطعة رياضية تذكارية.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية