منتخب أوروغواي في كأس العالم.. "الأزرق السماوي" يتطلع لاستعادة الأمجاد الضائعة

كان لمنتخب أوروغواي شرف استضافة أول دورة في تاريخ كأس العالم وذلك في عام 1930، والتي توج بها، قبل أن يضيف إلى سجلاته إنجازا عالميا آخر في مونديال 1950 بالبرازيل، لكن المنتخب الأزرق السماوي ابتعد بعد ذلك عن الواجهة العالمية باستثناء بلوغ نصف نهائي دورة 2010.

تاريخ منتخب أوروغواي

تأسس اتحاد كرة القدم في أوروغواي في 30 مارس/آذار 1900، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 1923 كما كان مع اتحادي اللعبة في الأرجنتين والتشيلي والبرازيل، وراء تأسيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كومنبول) في عام 1916.

وكان بيدرو شارتر أول من تقلد منصب رئيس للاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم، أما الرئيس الحالي فهو إيغناسيو ألونسو الذي تم انتخابه في فبراير/شباط 2019.

خاض منتخب أوروغواي أول مباراة في تاريخه في 16 مايو/أيار 1901 وانهزم فيها أمام نظيره الأرجنتيني 3 ـ2، ويستقبل المنتخب الذي يلقب بـ"السيليستي" منافسيه عادة على ملعب "سنتيناريو" في ضواحي العاصمة مونتيفيديو، والذي يتسع لما يقارب 70 ألف متفرج.

المشاركات القارية

كان منتخب أوروغواي واحدا من المنتخبات القوية في العالم في بداية القرن الماضي، إذ فرض سيطرته على المسابقات العالمية حيث توج بذهبية مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في 1924 و1928 وتوج بكأس العالم 1930.

وسيطر منتخب أوروغواي على بطولة منتخبات أميركا الجنوبية، التي أصبحت تسمى فيما بعد "كوبا أميركا"، وشارك في 44 نسخة من تلك المسابقة كما فاز بالقب في 15 مناسبة وهو رقم قياسي يتقاسمه مع نظيره الأرجنتيني.

وفي أول نسخة للمسابقة بالأرجنتين في عام 1916، أحرز منتخب أوروغواي أول ألقابه القارية بعد تصدر المجموعة التي ضمت أيضا منتخبات الأرجنتين والبرازيل والتشيلي.

أما آخر لقب قاري توج به المنتخب الأزرق السماوي فكان سنة 2011 عندما فاز في الدور النهائي على حساب باراغواي 3ـ0.

أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب أوروغواي

على امتداد مشاركاته القارية والعالمية، لعب في صفوف منتخب أوروغواي الكثير من اللاعبين البارزين، من بينهم إينزو فرانشيسكولي نجم المنتخب في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وروبن سوزا وروبن باز ودانييل فونسيكا مهاجم روما ويوفنتوس السابق، وألفارو ريكوبا نجم إنتر ميلان السابق ودييغو فورلان مهاجم فياريال وأتلتيكو مدريد سابقا وغيرهم.

مشاركات أوروغواي في كأس العالم

شارك منتخب أوروغواي في نهائيات كأس العالم في 14 مناسبة، وتوج باللقب مرتين وذلك في أول نسخة سنة 1930 وفي الرابعة سنة 1950.

في مونديال 1930 الذي استضافته أوروغواي بمناسبة الذكرى المئوية لاستقلالها، تمكن منتخب البلد المنظم من إحراز اللقب بعد أن تصدر المجموعة الثالثة في المرحلة الأولى، ثم فاز في نصف النهائي على يوغوسلافيا 6 ـ1 قبل أن يهزم الأرجنتين في النهائي 4-2 في 30 يوليو/تموز 1930 بملعب سنتيناريو في مونتيفيديو.

أما اللقب الثاني فأحرزه منتخب أوروغواي في نسخة البرازيل 1950 بعدما فاز على البرازيل 2-1 أمام نحو 200 ألف متفرج في نهائي خالد بملعب الماراكانا في ريو دي جانيرو.

وبلغ منتخب أوروغواي المربع الذهبي في 3 مناسبات وذلك في دورات 1954 و1970 و2010، في حين اكتفى خلال النسخة الأخيرة في روسيا بالدور ربع النهائي وخرج إثر الهزيمة 2ـ0 أمام فرنسا، التي توجت باللقب فيما بعد.

مدرب منتخب أوروغواي

بعد مسيرته لاعبا بين 1997 و2011، خاض الجزء الأكبر منها في الدوري الإسباني مع أندية فالنسيا وأتلتيكو مدريد ومالقا، فضلا عن أندية محلية بالدرجة الأولى؛ اختار المدرب دييغو ألونسو (47 عاما) اقتحام مجال التدريب وأشرف على بيلا فيستا وبينارول في أوروغواي قبل أن يدرب مونتيري المكسيكي وإنتر ميامي الأميركي.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2021 تم تعيين ألونسو مدربا لمنتخب أوروغواي خلفا لمواطنه أوسكار تاباريز.

أبرز اللاعبين الحاليين

تأهل منتخب أوروغواي لنهائيات مونديال قطر بعد حلوله ثالثا في تصفيات منطقة كومنبول (أميركا الجنوبية) خلف البرازيل والأرجنتين. ويدين بتأهله إلى مجموعة من النجوم البارزين الذين يشكلون محور قوة المنتخب مثل هداف برشلونة الإسباني السابق ونادي ناسيونال الحالي لويس سواريز والمهاجم إدينسون كافاني واللذين يحتلان على التوالي المرتبتين الأولى والثاني في سباق الهدافين التاريخيين للمنتخب برصيد 67 هدفا للأول و57 هدفا للثاني.

كما برز في صفوف أوروغواي لاعب وسط ميدان ريال مدريد الإسباني فيديريكو فالفيردي ومهاجم ليفربول الإنجليزي داروين نونيز فضلا عن مدافع توتنهام الإنجليزي رودريغو بينتاكور ومدافع خيتافي الإسباني داميان سواريز والحارس المخضرم لغلطة سراي التركي فرناندو موسليرا وغيرهم.

جدول مباريات أوروغواي في المونديال

يخوض منتخب أوروغواي الدور الأول من مونديال قطر ضمن المجموعة الثامنة مع منتخبات البرتغال وكوريا الجنوبية وغانا.

ويفتتح منتخب أوروغواي البطولة بملاقاة كوريا الجنوبية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 في ملعب المدينة التعليمية ثم يلاقي البرتغال في 28 من الشهر ذاته في ملعب لوسيل، قبل أن ينهي هذا الدور بمواجهة غانا في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2022 في ملعب الجنوب.