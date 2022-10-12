مؤشرات موسم صفري تلوح في الأفق.. أليغري يرفض الاستقالة ورئيس يوفنتوس متمسك به

قال ماسيميليانو أليغري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم إنه لن يرحل عن الفريق رغم الفترة السيئة التي يمر بها في الموسم الجاري

وتلقي صدمة جديدة بالهزيمة أمام مكابي حيفا بهدفين من دون رد أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

والوضع ليس أفضل في الدوري الإيطالي، إذ يحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 13 نقطة وبفارق 10 نقاط خلف المتصدر نابولي، وحقق يوفنتوس 3 انتصارات فقط مقابل هزيمتين و4 تعادلات.

وبعد هزيمة أمس، بات مهددا بشكل كبير بالخروج من دور المجموعات، إذ تجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثامنة، في حين يمتلك كل من باريس سان جيرمان وبنفيكا 8 نقاط.

وتعرض يوفنتوس للمرة الأولى لـ3 هزائم خلال أول 4 مباريات له بدوري الأبطال، لتحوم الإشاعات بشكل كبير بشأن إقالة أليغري.

واضطر رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنييلي عقب مباراة أمس لنفي ما يتردد بشأن إقالة أليغري.

وفي تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس"، تمسك أليغري بمواصلة الكفاح قائلا "لم أفكر أبدا في الاستقالة".

وأضاف "عندما يصبح التحدي أكثر صعوبة يكون أكثر جمالا، ويجب أن تواجهه بشجاعة وإصرار وحماس".

وحاول أنييلي عدم إلقاء اللوم على أليغري عقب الهزيمة، قائلا إنه يشعر "بالخزي" إزاء أداء يوفنتوس، وقد أيده المدرب في ذلك.

وقال أليغري "أنييلي على حق تماما، لقد كان واحدا من أسوأ الأشواط الأولى لنا، ولا يفترض تقديم أداء كهذا".

وختم "تعاملنا مع المباراة بشكل خاطئ منذ البداية، ويصعب تبرير ما حدث في هذه المباراة، وعلينا التزام الصمت".