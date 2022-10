شهدت إحدى مباريات الدوري النمساوي لكرة القدم الأحد الماضي هدفا جميلا وغريبا من نحو 60 مترا، ولكن هذه المرة جاء عن طريق الخطأ؛ إذ سجله اللاعب في شباك فريقه.

وتداول مدونون مقطع فيديو على تويتر، يظهر تسجيل اللاعب ماتياس غراجر الهدف في مرمى فريقه رييد عن طريق الخطأ، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أمام المضيف نادي وولفسبيرجر، في لقطة كان يحاول فيها إرجاع الكرة إلى حارس مرماه وهو في نصف ملعب الفريق المنافس.

والغريب في اللقطة أن غراجر لم يكن تحت ضغط حتى يعيد الكرة بهذا الشكل إلى حارس مرمى فريقه المتقدم، حيث بدت كأنها تسديدة نحو المرمى وليست تمريرة عادية.

وبالرغم من وجود مدافع آخر غير مراقب بجوار اللاعب المخطئ، فإنه قرر إرجاع الكرة للحارس، ربما لإضاعة الوقت أكثر مع اقتراب المباراة من النهاية.

ومن حسن حظ غراجر أن الهدف لم يؤثر على نتيجة اللقاء، لأن رييد كان متقدما في النتيجة 2-0 قبل تسجيل الهدف بالخطأ لتصبح 2-1.

وتفاعل نشطاء ومدونون وصحفيون مع الهدف، عبر حساباتهم على منصات التواصل، حيث كتب أحد المدونين النمساويين ساخرا، "يوضح هذا المقطع سبب كون دورينا هو الأفضل، لن ترى مثل هذه الأهداف الجميلة والفريدة من نوعها في أي دوري آخر".

وعلق آخر، قائلا "إذا كنت تعتقد أنك مررت بعطلة نهاية أسبوع سيئة، فتخيل أن ماتياس غراجر قد سجل هذا الهدف، إن لم يكن أفضل هدف في تاريخ كرة القدم".

