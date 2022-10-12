شهدت إحدى مباريات الدوري النمساوي لكرة القدم الأحد الماضي هدفا جميلا وغريبا من نحو 60 مترا، ولكن هذه المرة جاء عن طريق الخطأ؛ إذ سجله اللاعب في شباك فريقه.

وتداول مدونون مقطع فيديو على تويتر، يظهر تسجيل اللاعب ماتياس غراجر الهدف في مرمى فريقه رييد عن طريق الخطأ، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أمام المضيف نادي وولفسبيرجر، في لقطة كان يحاول فيها إرجاع الكرة إلى حارس مرماه وهو في نصف ملعب الفريق المنافس.

والغريب في اللقطة أن غراجر لم يكن تحت ضغط حتى يعيد الكرة بهذا الشكل إلى حارس مرمى فريقه المتقدم، حيث بدت كأنها تسديدة نحو المرمى وليست تمريرة عادية.

وبالرغم من وجود مدافع آخر غير مراقب بجوار اللاعب المخطئ، فإنه قرر إرجاع الكرة للحارس، ربما لإضاعة الوقت أكثر مع اقتراب المباراة من النهاية.

ومن حسن حظ غراجر أن الهدف لم يؤثر على نتيجة اللقاء، لأن رييد كان متقدما في النتيجة 2-0 قبل تسجيل الهدف بالخطأ لتصبح 2-1.

وتفاعل نشطاء ومدونون وصحفيون مع الهدف، عبر حساباتهم على منصات التواصل، حيث كتب أحد المدونين النمساويين ساخرا، "يوضح هذا المقطع سبب كون دورينا هو الأفضل، لن ترى مثل هذه الأهداف الجميلة والفريدة من نوعها في أي دوري آخر".

وعلق آخر، قائلا "إذا كنت تعتقد أنك مررت بعطلة نهاية أسبوع سيئة، فتخيل أن ماتياس غراجر قد سجل هذا الهدف، إن لم يكن أفضل هدف في تاريخ كرة القدم".

Si crees haber tenido un mal fin de semana, imagínate que Matthias #Gragger ha hecho uno, sino es que el mejor autogol en la historia del fútbol 😂 @joserra_espn @enriquebermudez @adevaldes @Faitelson_ESPN @vanehupp https://t.co/98SSEc408E — Ｅｒｉｋ Ｐａｌａｃｉｏｓ🇲🇽👨‍👩‍👦‍👦❤️👨‍👧‍👧👨‍👧‍👦🎓 (@Erik_Palacios) October 10, 2022

Este autogolazo se vio en la Bundesliga de Austria, la buena noticia fue que el SV Reid se llevó la victoria 1-2 sobre el Wolfsberger AC.https://t.co/OYaJfq1k3q — Alejandro Montes (@amontes_98) October 11, 2022

Eigentor des Jahres. Chapeau 🤭 https://t.co/DAs0Rnvp6p — Jesse, das Herrl von Thomas (@ThomasPoebel) October 11, 2022

that's just horrendous oh dear 😂 https://t.co/xaSNBuYe6V — Chief (@ChiefPunter) October 11, 2022