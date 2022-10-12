روديغر بريال مدريد.. محارب ألماني في عرين الملوك

المؤكد أن الألماني أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد لاعب من طراز مختلف، فأداؤه ضد شاختار دونيتسك أثبت أن "الملكي" تعاقد مع محارب ألماني.

وعلى الرغم من النزيف الذي ألم به إثر إصابته، فإنه لم يبق مستلقيا على الأرض. وحتى بعد أن رأى الكرة تهز شباك أناتولي تروبين لم يستلق على الأرض حتى أجبره ديفيد ألابا على ذلك.

في الواقع، لم يكن هو من طلب المساعدة من الفريق الطبي، بل كان ناتشو فرنانديز الذي حذرت إيماءاته الفريق الطبي من أن إصابة روديغر خطيرة.

وقال روديغر مرة أخرى الشهر الماضي "لا داعي للقول، أدركوا جميعا أنني مجنون تماما".

يقال إنك تلعب بالطريقة التي تتدرب بها، ويؤكد روديغر هذا القول لأنها طريقته في فهم اللعبة.

بعد أيام قليلة من بدء الموسم في لوس أنجلوس، لم يتردد في القيام على زميله بالفريق إيدن هازارد.

وهذا ثاني أهدافه مع ريال مدريد، وكذلك الثاني له في دوري أبطال أوروبا بعد الهدف الذي سجله في ملعب سانتياغو برنابيو بقميص تشلسي الموسم الماضي.

وسجل روديغر عدد الأهداف نفسه في 72 مباراة مع روما و80 مباراة في شتوتغارت. وكلاعب تشلسي، هز الشباك 12 مرة في 203 مباريات.