دوري الأبطال.. نابولي وكلوب بروج في ثمن النهائي وموقف أتلتيكو يتعقد

نجح نابولي الإيطالي في حجز مقعده بثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على ضيفه أياكس الهولندي 4-2، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بالمسابقة.

ورفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد أياكس عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وتقدم نابولي عن طريق هيرفينج لوزانو (4) قبل أن يضيف زميله جياكومو راسبادوري الهدف الثاني (16).

وفي الدقيقة الـ49 سجل دافي كلاسن هدف تقليص الفارق لأياكس، قبل أن يسجل خفيتشا كفاراتسغيليا الهدف الثالث لنابولي (62) من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 83 سجل ستيفن بيرجوين الهدف الثاني لأياكس، قبل أن يضيف فيكتور أوسيمين الهدف الرابع لنابولي (89).

ومن المجموعة الثانية، تأهل كلوب بروج البلجيكي لثمن نهائي البطولة القارية الأم، بعدما اقتنص تعادلا سلبيا بطعم الفوز من ملعب مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني.

وارتفع رصيد كلوب بروج (الحصان الأسود) للبطولة إلى 10 نقاط، ليواصل التحليق في صدارة جدول ترتيب المجموعة، متفوقا بفارق 6 نقاط على أقرب ملاحقيه أتلتيكو فيما يحتل بورتو البرتغالي وبايرليفركوزن الألماني المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وعلى ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، اتسمت المباراة بالإثارة والمتعة على مدار شوطيها، حيث تبارى كلا الفريقين إهدار الفرص طوال الـ90 دقيقة، خاصة من جانب لاعبي أتلتيكو الذين كانوا قريبين للغاية من هز الشباك في أكثر من مناسبة لولا بسالة دفاع بروج وحارس مرماه.

ولعب بروج بـ10 لاعبين بدءا من الدقيقة 82، عقب طرد لاعبه كمال سواه لحصوله على الإنذار الثاني.