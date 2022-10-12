ثالث فريق فرنسي يلعب بصفوفه.. الجزائري بلايلي ينضم إلى أجاكسيو

أعلن نادي أجاكسيو الفرنسي التعاقد مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي في عقد حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان نادي بريست فسخ عقد بلايلي نهاية الشهر الماضي بناء على طلب من اللاعب لعدم شعوره بالراحة في صفوف الفريق.

يذكر أن بلايلي (30 عاما) كان انضم إلى بريست في فبراير/شباط من العام الجاري قادما من نادي قطر بعقد حر لـ6 أشهر قبل أن يمدد النادي الفرنسي عقده حتى يونيو/حزيران 2023.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن محاولات زميل بلايلي في بريست ومواطنه المهاجم إسلام سليماني لإقناعه بالبقاء مع الفريق فشلت تماما.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن بلايلي رفض عرضا من فريق شباب بلوزداد بطل الدوري الجزائري الموسم الماضي. وبانضمامه إلى أجاكسيو سيكون ثالث فريق له في فرنسا بعد آنجيه وبريست.