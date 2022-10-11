هالاند.. شرط جزائي في عقده مع مانشستر سيتي يمكنه من الانتقال لريال مدريد أو برشلونة

ذكر تقرير إخباري -اليوم الثلاثاء- أن عقد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي الإنجليزي يتضمن شرطا جزائيا قيمته 200 مليون يورو (197.07 مليون دولار)، في حال انتقال اللاعب لأي ناد خارج الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضح تقرير صحيفة "ذا أثلتيك" (The Athletic) أن الشرط الجزائي يمكن تفعيله صيف 2024.

وفي المقابل، تلقفت الصحافة الإسبانية الخبر بالحديث عن وجود فرصة لانضمام اللاعب للدوري الإسباني من بوابة ريال مدريد أو برشلونة، خاصة وأن الريال كان مستعدا لدفع قيمة الشرط الجزائي لضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وكان النجم النرويجي قد انضم إلى مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، في وقت سابق من العام الجاري، مقابل 75 مليون يورو، وقد قدم بداية رائعة لمشواره مع سيتي تحت قيادة المدير الفني بيب غوارديولا.

وسجل هالاند 20 هدفا في 9 مباريات بالدوري الإنجليزي و3 مباريات بدوري أبطال أوروبا حتى الآن في الموسم الجاري.