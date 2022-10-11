منتخب اليابان في كأس العالم 2022.. مجموعة معقدة تكبح طموح تجاوز ثمن النهائي

أصبح المنتخب الياباني لكرة القدم ضيفا دائم الحضور في منافسات كأس العالم، بوصفه أحد ممثلي القارة الآسيوية، منذ مونديال فرنسا عام 1998.

لم تكن كرة القدم في قائمة أولويات اليابانيين حتى عام 1988 الذي كان شاهدا على مشاركة منتخبهم الأول في المحافل القارية، وبالتحديد كأس آسيا.

لكن الحال انقلب كليا بعد تلك المشاركة، فقد بات "الكمبيوتر" الياباني "بعبعًا" حقيقيا لمنتخبات القارة الصفراء.

تأسيس الاتحاد الياباني

أُسّس الاتحاد الياباني لكرة القدم عام 1921، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمرة الأولى في مايو/أيار 1929.

حُرمت اليابان من عضوية (فيفا) بسبب دورها في الحرب العالمية الثانية، قبل أن تعود مجددا إلى إمبراطورية كرة القدم في عام 1950، ثم انضمت إلى عضوية الاتحاد الآسيوي في أكتوبر/تشرين الأول 1954.

ويترأس كوز تاشيما المجلس الحالي للاتحاد الياباني لكرة القدم، وتسلّم مهامه في مارس/آذار من عام 2016.

تعرض منتخب اليابان لهزيمة مذلّة في أول مباراة في تاريخه، بخسارته أمام الصين 5-0 في عام 1917، لكنه عوض ذلك بأحسن صورة ممكنة.

خاض المنتخب الياباني مباراته الرسمية الأولى في الرابع من أغسطس/آب 1936، وكانت أمام السويد في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ببرلين 1936.

كانت البداية اليابانية موفقة، فقد تمكنوا من تسجيل فوز تاريخي 3-2.

أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب اليابان

في 76 مباراة خاضها بقميص "الساموراي"، أحرز كونيشيجي كاماموتو 75 هدفا، تربع من خلالها على عرش هدافي المنتخب الياباني عبر التاريخ، يليه كازايوشي ميورا، بفارق 20 هدفا.

وبرز لاعبون يابانيون من خلال مشاركاتهم في الدوريات الأوروبية، مثل كينجي فوكودا الذي لعب في لاس بالماس الإسباني، وماساشي أوغورو (تورينو الإيطالي)، وتاكيوكي موريموتو (كاتانيا الإيطالي)، وجونشي إيناموتو (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، وشونسوكي ناكامورا (سيلتك الأسكتلندي)، وكيسوكي هوندا الذي تنقل بين أندية أوروبية عدة على رأسها ميلان الإيطالي.

تاريخ اليابان في كأس آسيا

غاب منتخب اليابان عن النسخ الثماني الأولى من البطولة القارية، وانتظر حتى النسخة التاسعة التي أقيمت في قطر عام 1988 من أجل تسجيل حضوره الأول.

ودع "الساموراي" تلك النسخة من الدور الأول، ومنذ ذلك الحين لم تغب شمس اليابان عن النهائيات الآسيوية.

نجح اليابانيون في التتويج باللقب 4 مرات في مشاركاتهم التسع، وكان ذلك في أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، وخسروا النهائي الوحيد أمام قطر في بطولة عام 2019.

وبموجب تلك البطولات، شارك المنتخب الياباني في بطولة كأس القارات التي استحدثتها السعودية عام 1992 واعتمدها الفيفا في عام 1997، 5 مرات، حيث ودّع البطولة في 4 منها منذ الدور الأول في أعوام 1995 في السعودية و2003 في فرنسا و2005 في ألمانيا و2013 في البرازيل.

وكان أفضل إنجاز له وصوله إلى المباراة النهائية لنسخة 2001، التي استضافتها اليابان مع كوريا الجنوبية، وفيها خسر "الساموراي" أمام فرنسا بهدف باتريك فييرا.

مشاركات اليابان في كأس العالم

لم يعرف المنتخب الياباني طريق العالمية إلا في النسخة الـ16 من كأس العالم، التي أقيمت في فرنسا عام 1998، وشهدت على بزوغ شمس "الساموراي" في المونديال.

ومنذ ذلك الحين نجح اليابانيون في حجز مكان ثابت لهم في النهائيات، وصولا إلى مونديال قطر 2022.

في مشاركاته الست الماضية، تجاوز منتخب اليابان دور المجموعات 3 مرات، في أعوام 2002 و2010 و2018، وفيها أُقصي من دور الـ16 على يد تركيا وباراغواي وبلجيكا على التوالي.

مباريات اليابان في كأس العالم 2022

حلّ منتخب اليابان في المركز الثاني للمجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، خلف المنتخب السعودي، إذ جمع 22 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن "الأخضر"، ليبلغ النهائيات للمرة السابعة في تاريخه.

وأوقعت القرعة اليابان في مجموعة معقدة، حيث يفتتح مبارياته بملاقاة ألمانيا يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على ملعب خليفة الدولي.

وفي يوم 27 من الشهر نفسه، يلعب المنتخب الياباني ضد نظيره منتخب كوستاريكا على ملعب أحمد بن علي، قبل أن يختتم "الساموراي" الدور الأول بمواجهة نارية أخرى ضد إسبانيا في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2022 على ملعب خليفة الدولي.

ويبرز في التشكيلة اليابانية الحالية اسم إيجي كاواشيما حارس مرمى ستراسبورغ الفرنسي، وتاكيهيرو تومياسو مدافع أرسنال الإنجليزي، وواتارو إيندو متوسط ميدان شتوتغارت الألماني، والشاب تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد الإسباني.

مدرب منتخب اليابان

اختير الياباني هاجيمي مورياسو من قبل الاتحاد الياباني لكرة القدم، من أجل قيادة المنتخب الأول يوم 26 يوليو/تموز 2018.

وحظي مورياسو بالتفضيل على العديد من المدربين الأجانب، من بينهم الألماني يورغن كلينسمان والفرنسي الخبير أرسين فينغر، وفق ما أكد الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحلّ مورياسو (54 عامًا) بديلا لمواطنه أكيرا نيشينو الذي انتهت مهمته فور خروج اليابان من دور الـ16 لمونديال روسيا 2018، عقب الخسارة في الوقت القاتل أمام بلجيكا بهدفين لثلاثة.

وحينئذ احتفظ مورياسو بمنصبه مدربا لمنتخب اليابان الأولمبي الذي شارك في أولمبياد طوكيو 2020، قبل أن يتفرغ للمنتخب الأول بعد الأولمبياد.

ومنذ توليه المهمة، قاد مورياسو منتخب اليابان في 57 مباراة، فاز في 39 منها وهُزم 10 مرات، وتعادل 8 مرات.