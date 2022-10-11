يتميز ملعب المدينة التعليمية المعروف باسم "جوهرة الصحراء" بعدة أشياء عن باقي ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، ومنها تصميمه الذي يجمع بين التلألأ وتوليد الكهرباء، كما تميز أيضا في افتتاحه الفريد من نوعه.

وملعب المدينة التعليمية أحد ملاعب بطولة كأس العالم الثمانية في قطر، التي تقام بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول القادم، وباقي الملاعب هي البيت ولوسيل والجنوب وخليفة وأحمد بن علي والثمامة و974.

أُعلن عن جاهزية ملعب المدينة التعليمية المعروف باسم "جوهرة الصحراء"، في 15 يونيو/حزيران 2020 خلال فعالية رقمية أقيمت تكريما للعاملين في الصفوف الأمامية لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19.

واستضاف الملعب مباريات ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2020 لأندية غرب وشرق القارة، كما أقيمت عليه بعض مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2020 في قطر، من بينها نهائي البطولة.

الموقع

يبعد ملعب المدينة التعليمية 13 كيلومترا عن وسط الدوحة، ويربطه بمنطقة الكورنيش شارع واحد يمتد من الكورنيش حتى حرم المدينة التعليمية التي يقع الملعب بداخلها.

ونسب اسم الملعب للمدينة التعليمية التي تحتضن مقر مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وتعد وجهة المعرفة والابتكار بدولة قطر، وتضم جامعات ذات مستوى عالمي ومرافق تعليمية وبحثية ومكتبة رائدة.

وسائل النقل

هناك العديد من الطرق للوصول للملعب، منها مترو الدوحة من خلال محطة المدينة التعليمية عبر الخط الأخضر القريبة من الملعب، حيث يمكن الترجل منها إلى الملعب لمسافة قصيرة، كما يمكن استخدام الترام الذي يستخدم في التنقل الداخلي داخل حرم المدينة التعليمية.

سعة المدرجات والمباريات

يسع ملعب المدينة التعليمية 40 ألف مشجع ويستضيف 8 مباريات في مونديال قطر من دور المجموعات حتى ربع النهائي.

التصميم

ويأخذ شكل ماسة أو جوهرة مسننة بسبب سطح القشرة المغلفة للملعب من المواد المعدنية الصقيلية التي تشبه المرآة التي تعكس الضوء في ليلا ونهارا، وذلك سر تلألئه لمن يشاهده من بعيد، كما يمكن تغيير ألوان الإضاءة لتعطى طلة متجددة دائما.

يتسم تصميم الملعب بالتقنيات الحديثة، إذ تستخدم تقنية تبريد متطورة ليس فقط لأرض الملعب ولكن أسفل مقاعد الجمهور أيضا، بحيث لا تزيد درجة حرارة الملعب عن 27 درجة مئوية.

الاستدامة

وسيكون الملعب رمزا للابتكار والاستدامة والتقدم لعقود قادمة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وأهداف كل من مؤسسة قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث.

وبعد انتهاء كأس العالم ستخفض سعة الملعب إلى 25 ألفا فقط وسيخصص لأنشطة وفعاليات للفرق الرياضية للجامعات، في حين سيتم التبرع بـ15 ألف مقعد.

صديق للبيئة

تصنف المدينة التعليمية كمنطقة خضراء مستدامة، وكان أول ملعب بين ملاعب كأس العالم يحصل على تصنيف 5 نجوم حسب نظام تقييم الاستدامة العالمي "جي ساس" (GSAS)، إذ إن 55% من المواد المستخدمة في تشييد الملعب جاءت من مصادر مستدامة، و28% من مواد أعيد تدويرها.

كما أن الألواح المعدنية المثلثية التي تغطي الملعب بشكل كامل من الخارج تعمل على توليد الطاقة الكهربائية للملعب عن طريق أشعة الشمس وهو ما سيوفر أكثر من 20% من الطاقة الكهربائية خلال المباريات، كما سيتم الاستفادة بالطاقة التي يولدها الملعب في باقي الأيام في المناطق المحيطة به.

يشار إلى أن جميع الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022 حصلت على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس"، من بينها 3 ملاعب حصلت على فئة 4 نجوم، بينما مُنحت الملاعب الأخرى فئة 4 نجوم.

وقد جرى اعتماد منظومة "جي ساس" من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتضمن تلبية البنية التحتية الخاصة بالبطولة لمجموعة من المعايير البيئية الصارمة.