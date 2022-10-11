مباراة "حياة أو موت".. تشافي: برشلونة جاهز للقتال في مواجهة إنتر‭

‬أعرب تشافي هرنانديز مدرب برشلونة عن أسفه لأن فريقه سيواجه مباراة "حياة أو موت" أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في وقت مبكر جدا من الموسم بعد هزيمتين متتاليتين بالمسابقة.

وبعد الهزيمة في إيطاليا الأسبوع الماضي، ستكون الخسارة للمرة الثالثة في 4 مباريات صعبة على برشلونة الذي يواجه خطر الإقصاء من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات للموسم الثاني تواليا.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة إنتر الأربعاء "من العار أن نكون في هذا الموقف المحرج. ليس لدينا أي خيار سوى الفوز.. ستكون بمثابة مباراة نهائية. سنبذل كل شيء. نحن بحاجة لمؤازرة مشجعينا في كامب نو ونأمل الفوز".

وتابع "الخروج سيشكل خيبة أمل كبيرة لكننا سنتحلى بالإيجابية. نريد البقاء. إنه وضع غير مريح. نحن في موقف لا نحسد عليه لكن يوم الأربعاء لدينا مباراة نهائية لمحاولة تصحيح المسار".

وأوقعت القرعة برشلونة في مجموعة "الموت" مع إنتر وبايرن ميونخ حيث تطارده هزيمة مذلة 2-8 أمام الفريق الألماني في ربع نهائي نسخة 2020.

واستهل برشلونة مشواره بالفوز 5-1 على أرضه أمام فيكتوريا بلزن، لكنه خسر صفر-2 في ميونخ رغم سيطرته على المباراة.

والأسبوع الماضي في ميلانو، كان برشلونة هو المهيمن مرة أخرى لكنه خسر بهدف نظيف سجله هاكان شالهان أوغلو.

وأوضح تشافي "أهدرنا العديد من الفرص (في المباراتين السابقتين) ومع ذلك لا تزال لدينا فرصة لإظهار قدرتنا على البقاء في المسابقة".

وختم "يجب أن نتحلى بالحذر. نملك المواهب والرغبة في الثأر وعلينا بذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز".