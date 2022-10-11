في دوري الأبطال.. يوفنتوس يخسر ومانشستر سيتي يتعثر

فاز فريق ماكابي حيفا على ضيفه يوفنتوس بهدفين دون رد -اليوم الثلاثاء- في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل عمر اتزيلي في الدقيقتين 7 و42 هدفي ماكابي حيفا.

وحصد ماكابي حيفا أول 3 نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، وتوقف رصيد يوفنتوس عند 3 نقاط.

وفي المجموعة السابعة، تعادل مانشستر سيتي مع مضيفه كوبنهاغن الدانماركي من دون أهداف.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص كافة التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة.

وأكمل مانشستر سيتي المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 30، بعد طرد سيرجيو غوميز.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، كما رفع كوبنهاغن رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث.

وبإمكان مانشستر سيتي أن يتأهل رسميا لدور الـ16 في حال فوز بوروسيا دورتموند على إشبيلية في المباراة التي تقام في وقت لاحق مساء اليوم الثلاثاء.