تغريم سلتيك بسبب لافتة ضد الملكة إليزابيث.. وإشبيلية يتحمل إصلاح حافلة سيتي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الثلاثاء، تغريم نادي سلتيك الأسكتلندي 15 ألف يورو (14595 دولارا) بسبب عرض لافتة استفزازية حوت عبارة بذيئة عقب وفاة الملكة إليزابيث أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت المباراة الشهر الماضي في وارسو بعد أسبوع واحد من وفاة الملكة، ورفع مشجعو فريق سلتيك لافتة وصفتها لجنة الانضباط والقيم التابعة لليويفا بأنها تحمل "رسالة غير مناسبة لحدث رياضي".

وحملت إحدى اللافتات عبارة بذيئة (…) موجهة إلى العائلة المالكة، بينما ظهرت لافتة أخرى كُتب عليها "نأسف على خسارتك يا مايكل فاجان".

واللافتة الثانية هي إشارة ساخرة إلى العامل العاطل عن العمل الذي شق طريقه إلى غرفة نوم الملكة في قصر باكنغهام عام 1982 وتحدث إليها لفترة قصيرة قبل أن يتدخل حراس الأمن لإبعاده.

وغُرم إشبيلية 5 آلاف يورو وبات مطالبا بالتواصل مع مانشستر سيتي في غضون 30 يوما لتسوية وتحمل تكاليف الأضرار التي تسبب فيها مشجعو النادي الإسباني بتحطيم نافذة حافلة الفريق الإنجليزي قبل مباراة الفريقين الشهر الماضي.

كما عوقب بوروسيا دورتموند الألماني بغرامة 5 آلاف يورو وطُلب منه بالمثل التواصل مع سيتي لتسوية تكاليف أعمال شغب غير معلنة. وفاز سيتي على الفريقين في دور المجموعات لدوري الأبطال.