بسبب مشاركة لاعبيها في مونديال قطر.. الأندية تحصل على ملايين الدولارات من الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) -اليوم الثلاثاء- أنه سيوزع 209 ملايين دولار على الأندية التي يشارك لاعبوها في كأس العالم 2022 بقطر.

وقالت الهيئة الدولية -في بيان- إن كل نادٍ سيستفيد من "حوالي 10 آلاف دولار عن كل يوم يبقى فيه أحد لاعبيه مع منتخبه الوطني في بطولة كأس العالم 2022، بما في ذلك أيام التحضيرات الرسمية".

وأضافت الهيئة "يستفيد كل ناد لعب له اللاعب المشارك في آخر سنتين سابقتين لمونديال 2022" الذي يقام بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وسبق أن شهدت هذه المبادرة استفادة 416 ناديا من 63 اتحادا عضوا من المبلغ نفسه بعد مونديال روسيا 2018، وفق فيفا.

وأنشأ الاتحاد الدولي هذا النظام قبل نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا بعد اتفاقية مع رابطة الأندية الأوروبية التي تضم فرقها معظم اللاعبين المشاركين في المسابقات الدولية.