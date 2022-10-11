المدير الرياضي لسان جيرمان يفند شائعات رحيل مبابي في يناير المقبل

أكد البرتغالي لويس كامبوس المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن نجم الفريق كيليان مبابي "لم يتحدث أبدًا" عن رغبته بالرحيل عن الفريق في يناير/كانون الثاني المقبل، نافيًا بذلك ما تم تداوله في وسائل الإعلام.

واعتبر كامبوس في تصريح لقناة "كانال+" (+Canal) أن ما يتداول -ولاسيما من قبل صحيفة "ماركا" الإسبانية- من معلومات "خطير للغاية" قبل مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا الليلة ضد ضيفه بنفيكا البرتغالي.

وطمأن كامبوس جماهير فريق العاصمة الفرنسية بالقول "أنا مع كيليان مبابي كل يوم. لم يتحدث معي أبدًا عن المغادرة في يناير/كانون الثاني. هذا ليس تصريحًا من اللاعب بل إنها معلومات (من الصحافة). ووجود مثل هذه المعلومات قبل مباراة مثل هذه (ضد بنفيكا) أمر خطير للغاية، ولهذا السبب أنا هنا كي أنفي وأقول بوضوح إن كيليان مبابي لم يتحدث أبدًا إليّ أو إلى الرئيس (ناصر الخليفي) بشأن الفريق".

وأوضح مبابي بعد مباراة فرنسا والنمسا (2-صفر) في دوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي أنه يفضل الحرية التي يتمتع بها في المنتخب الوطني، حيث يلعب خلف وحول قلب الهجوم أوليفييه جيرو، بينما يلعب رأس حربة في باريس سان جيرمان، على حد قوله.

وعلق مدرب باريس سان جيرمان كريستوفر غالتييه على ما نشره مبابي على إنستغرام بعد التعادل مع ريمس من انتقاد مبطن للمدرب على منحه دور رأس الحربة، قائلاً إن ما قام به لاعبه كان "رد فعل في خضم اللحظة، في لحظة إحباط. شعرنا بخيبة أمل بسبب مباراتنا والنتيجة التي حققناها".

وتابع غالتييه "استمعت إلى تصريحه بشأن شعوره براحة كبرى في تحركاته مع المنتخب الفرنسي"، مُذَكِّرا أن سان جيرمان لم ينجح في التعاقد مع "مهاجم رابع"، ما كان سيؤمن "مهاجِمَين في خطة 2-4-4 أو 2-3-5 والسماح لكيليان باللعب أكثر في منطقته المفضلة" أي على الجناح.