أصبح النجم النرويجي إيرلينغ هالاند محط أنظار العالم بعد أرقامه التهديفية المذهلة في البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا، الجميع يبحث عن سر القوة الهائلة لمهاجم مانشستر سيتي، وهو ما كشفه فيلم وثائقي عن النجم الصاعد بسرعة الصاروخ.

وفي الفيلم الوثائقي "القرار الكبير" (The Big Decision) الذي صدر حديثا وركز على طبيعة حياة هالاند، تحدث المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا عن نظامه الغذائي، وهو أمر يعتقد أنه ساعده على أن يصبح ما هو عليه الآن ويكون واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم على هذا الكوكب.

هالاند: أنا آكل القلب والكبد

في الفيلم الوثائقي الذي يمكن مشاهدته على "يوتيوب" (YouTube)، يشعر القائم بإجراء المقابلة بالذعر عندما يُخرج هالاند العديد من منتجات اللحوم المجمدة، فيسأله "هل هذا قلب؟"، ليجيب هالاند مبتسمًا "نعم، إنه قلب".

كما كشفت تقارير إنجليزية أن هالاند يأكل نحو 6 آلاف سعرة حرارية يوميا للحفاظ على جسده في أفضل حالاته.

ويقول المهاجم النرويجي عن ذلك "إنني قلق بشأن الاعتناء بجسدي، أعتقد أن تناول أطعمة محلية (طازجة) عالية الجودة قدر الإمكان هو أهم شيء. يقول الناس إن اللحوم سيئة، ولكن.. أيها (أفضل) اللحوم التي تشتريها من ماكدونالدز، أم البقرة المحلية التي تأكل العشب هناك؟ أنا آكل القلب والكبد".

المياه المفلترة وأشعة الشمس

ويواصل هالاند الحديث عن أهمية الحفاظ على روتين حياته، ومنه نظام تنقية المياه، والحرص على التعرض لضوء الشمس، ويقول إنه يحاول أخذ حمام شمس بمجرد استيقاظه في الصباح، مع حرصه على الحفاظ على إيقاع الساعة البيولوجية لتنظيم أوقات النوم والاستيقاظ.

ويضيف هداف البريميرليغ "أول شيء أفعله في الصباح هو الحصول على بعض ضوء الشمس في عيني؛ إنه جيد لإيقاع الساعة البيولوجية. لقد بدأت أيضًا في ترشيح المياه قليلا، أعتقد أنه يمكن أن تكون له فوائد كبيرة لجسدي".