تُعد بطولة كأس العالم موسما رياضيا بامتياز لعشاق كرة القدم، كما أنها تتميز بقدرتها على جذب أولئك الأشخاص الذين لا يتابعون اللعبة ولا حتى يحبونها.

وبسبب الاهتمام الهائل على مستوى وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها، وأيضا على صعيد عامة الناس، قد تجد فئة من الناس أنفسهم مجبرين على متابعة بعض المباريات، حتى وإن كانوا لا يعرفون شيئا عن قوانينها.

وفي هذه السطور نضع بعض المعلومات الأساسية ذات العلاقة المباشرة بكرة القدم، والتي من شأنها أن تسهّل على هذه الفئة معرفة قوانين كرة القدم، وقد تكون بديهية بالنسبة للسواد الأعظم من متابعي "الساحرة المستديرة".

تُقام مباريات كرة القدم بين فريقين مختلفين، سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات الوطنية التابعة لبلد بعينه.

زي الفريق وعدد اللاعبين

يرتدي كل فريق زيا خاصا، وبألوان محددة لكل طرف، ولا بد أن تكون متشابهة التصميم من القميص إلى السروال حتى الجوارب، كما يتوجب على اللاعبين وضع واق للساق تفاديا للإصابة.

ويتكون كل فريق من 11 لاعبا، من بينهم حارس المرمى، ومهمته حرمان الفريق المنافس من إدخال الكرة إلى الشباك، وهو اللاعب الوحيد الذي يُسمح له باللعب باستخدام كافة أعضاء جسده، ومن بينها يداه (استخدام اليدين داخل منطقة الجزاء فقط).

ويُسمح لكل فريق بإجراء 5 تغييرات وفق التعديل الأخير للقانون، حيث كان يُسمح فقط بالقيام بثلاثة تبديلات قبل جائحة فيروس كورونا.

شكل وأبعاد ملعب كرة القدم

تُلعب مباريات كرة القدم على أرضيات مُعشبة باللون الأخضر (طبيعي أو صناعي ولكن يفضّل الأول)، لها أبعاد محددة متفق عليها من ناحية الطول والعرض.

يكون الملعب مستطيل الشكل، محددا بخطوط بيضاء طولية وعرضية، تُسمى الطولية خطوط التماس، أما العرضية فيُطلق عليها خط المرمى.

وهناك خط عرضي ثالث يقسم الملعب إلى قسمين متساويين، بالإضافة إلى دائرة المنتصف، تتوسطها نقطة بيضاء، تُستخدم لركلة بداية المباراة، أو لاستئنافها إذا تمكن أحد الفريقين من تسجيل هدف.

يتراوح طول الملاعب التي تُقام عليها بطولات العالم ما بين 100 متر و110 أمتار، ويبلغ عرضها بين 64 مترا و75 مترا.

المرمى والكرة

في نهاية كل جهة، يوجد مرمى يتكون من عارضة ترتفع عن الأرض مسافة 2.44 متر، ومن قائمين يبعدان عن بعضهما 7.32 أمتار. كما يوجد على زاوية كل ملعب راية لتسهيل تنفيذ الركلة الركنية.

تُصنع كرة القدم من الجلد أو مادة أخرى مشابهة، ويتراوح وزنها ما بين 140 غراما و450 غراما، أما قياس مُحيطها فيكون بين 68 و70 سم.

الحكام في كرة القدم

يدير مباراة كرة القدم طاقم من الحكام، لكل منهم دوره المنوط به، لكن السلطة الأساسية والقرار الأخير يكون لحكم الساحة.

تكون مهمة الحكم الأساسية هي تطبيق القانون من حيث احتساب الأخطاء التي يرتكبها لاعبو الفريقين.

ويساعده على الخطوط حكمان مساعدان يحملان راية في يديهما، مسؤوليتهما احتساب التسلل أو إشعار الحكم بتجاوز الكرة حدود الملعب، وفي بعض الأحيان مشاركة حكم الساحة في اتخاذ القرارات الفنية كالمخالفات أو الإدارية كالإنذارات والطرد، إذا لم ينتبه لحدوث مخالفة.

كما يوجد حكم رابع مسؤوليته الرئيسية إجراء التبديلات، والتواصل مع حكم الساحة إذا حدث أمر ما على مقاعد البدلاء، كما يمكن أن يعوض حكم الساحة إذا تعرض لإصابة خلال المباراة.

وأضيف لهذا الفريق منذ كأس العالم 2018 في روسيا، 4 حكام لتقنية الفيديو "فار" (VAR)، واحد رئيسي و3 مساعدون، ومسؤليتهم إبلاغ الحكم بقرار مصيري في 4 حالات هي: احتساب هدف أو إلغائه، أو احتساب ضربة جزاء من عدمه، بالإضافة إلى طرد لاعب أو إنذار لاعب بطريق الخطأ.

مدة المباراة

تُلعب المباراة على شوطين، مدة كل شوط 45 دقيقة، ويقوم الحكم باحتساب الوقت الضائع إذا توقف اللعب لأي سبب.

في المباريات الإقصائية التي لا بُد فيها من فائز، تمتد المواجهة إلى شوطين إضافيين، مدة كل منهما 15 دقيقة، وفي حال استمرار التعادل، يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وقبل بدء المباراة، يجري الحكم قرعة عن طريق عُملة معدنية، ويحق للاعب الفائز أن يختار ما بين تنفيذ ركلة البداية أو اختيار جهة المرمى.

توقف اللعب وتسجيل الأهداف

يتوقف اللعب لثوان معدودة، وقد يمتد إلى دقائق، إذا ارتكب أي لاعب خطأ بحق منافسه، أو إذا تجاوزت الكرة حدود الملعب، أو تعرض أحد اللاعبين لإصابة، بالإضافة إلى تسجيل هدف.

ويُعد أحد الفريقين فائزا في المباراة إذا نجح أكثر من منافسه في وضع الكرة في شباك مرمى منافسه، كما يمكن أن تنتهي المباراة بالتعادل حسب نظام البطولة أو المسابقة.

كيف يتم احتساب التسلل؟

يحتسب التسلل إذا كان اللاعب أقرب إلى خط المرمى من منافسه والكرة في لحظة تمرير الكرة من زميله.

ولا يحتسب التسلل إذا انطلق اللاعب من قبل خط منتصف الملعب لحظة تمرير الكرة إليه، كما لا تطبق حالة التسلل عند تلقي اللاعب كرة من المنافس أو من رمية تماس أو ركنية أو ركلة مرمى.

البطاقة الصفراء والحمراء

يحصل اللاعب على بطاقة صفراء في عدة حالات من أبرزها أن يلعب بطريقة متهورة أو يتصرف بسلوك غير رياضي، أو يتسبب في تأخير استئناف اللعب وفريقه متقدم بالنتيجة، أو عدم احترام المسافة القانونية عند تنفيذ المنافس ركلة حرة أو ركنية.

ومن الحالات الأخرى أيضا مغادرة اللاعب الملعب أو رجوعه إليه دون الحصول على إذن من حكم الساحة.

ويشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب ويطرده من الملعب إذا حصل اللاعب على بطاقة صفراء ثانية في نفس المباراة.

وبإمكان الحكم إشهار البطاقة الحمراء مباشرة وطرد اللاعب لعدة أسباب أيضا من أبرزها: إذا ارتكب مخالفة اللعب العنيف أو سب منافسه، أو ارتكب سلوكا مشينا، أو منع منافسه من فرصة محققة لتسجيل هدف أو منع هدفا محققا بلعب الكرة باليد باستثناء حارس المرمى داخل منطقة جزاءه.

معلومات هامة

يحتسب الهدف إذا تجاوزت الكرة خط المرمى بين القائمين وتحت العارضة سواء على الأرض أو في الهواء بشرط عدم ارتكاب مخالفة أو وجود تسلل قبلها.

إذا تجاوزت كرة خط التماس، فإن الفريق الآخر يستفيد من الكرة عبر رميها عن طريق أحد اللاعبين باليدين، مع تثبيت قدميه على الأرض، إلى زميله من على خط التماس.

أما ركلة المرمى فمن الممكن أن ينفذها الحارس أو أي لاعب من الفريق، وذلك بعد خروج الكرة من خط المرمى ويكون آخر من لمسها لاعب بالفريق المنافس.

وإذا خرجت الكرة من لاعب الفريق بالفريق المدافع، فإن الحكم يحتسب ركلة ركنية (زاوية)، ينفذها الفريق المنافس بالقدم، بعدة طرق، أبرزها إرسال الكرة إلى داخل منطقة الجزاء.

وأثناء ذلك يقوم الفريق المستفيد بمحاولة وضعها داخل الشباك بالقدم أو الرأس، في حين يستبسل الفريق المدافع في الذود عن مرماه وإبعاد الكرة عنه.

وإذا ارتكب الفريق المدافع مخالفة داخل منطقة جزاءه، فإن الحكم يحتسب مباشرة ضربة جزاء، يقوم أحد لاعبي المنافس بتسديدها من مسافة 9 أمتار، في مواجهة مباشرة مع حارس المرمى بينما يقف جميع اللاعبين خارج منطقة الجزاء وقوسها.