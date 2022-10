أصدرت مجلة "فور فور تو" (four four two) البريطانية قائمة بأفضل 100 لاعب أحدثوا أكبر تأثير في تاريخ لعبة كرة القدم خلال حقبة زمنية معينة.

واحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة القائمة متقدما على مواطنه دييغو مارادونا، وعلى كريستيانو رونالدو وبيليه وزين الدين زيدان ويوهان كرويف.

واعتمد تصنيف اللاعبين في القائمة الحافلة بالنجوم على التأثير الذي حققوه في الحقبة الزمنية الخاصة بهم، ولذلك لا يوجد فيها أي لاعب من الذين برزوا في السنوات الأخيرة فقط.

وقد لا تعرف الأجيال الجديدة معظم لاعبي القائمة الذين تألقوا في الماضي قبل عشرات السنين، واستطاعوا ترك بصمة لم تنسَ حتى الآن.

وجاءت قائمة أفضل 100 لاعب كالتالي: