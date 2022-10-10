مويبو لاعب برايتون يعتزل كرة القدم مبكرا بسبب مرض وراثي في القلب

أعلن نادي برايتون آند هوف ألبيون الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين أن لاعب خط الوسط الزامبي إينوك مويبو اضطر لإنهاء مسيرته الكروية عن 24 عاما بعد تشخيص إصابته بمرض وراثي في القلب.

وقال برايتون إن حالة مويبو، التي لم تكن واضحة في فحص سابق للقلب، تجعله يواجه خطورة كبيرة للتعرض لأزمة قلبية محتملة إذا استمر في اللعب بشكل تنافسي.

وتعرض مويبو لوعكة صحية خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة أثناء وجوده في رحلة للانضمام إلى منتخب زامبيا الذي يحمل شارة قيادته. وبعد فترة قضاها في مستشفى في مالي، عاد إلى برايتون لإجراء فحوص إضافية كشفت عن حالته.

وقال آدم بريت، رئيس قسم الطب والأداء في برايتون، "إنها ضربة مروعة لإينوك (مويبو)، لكن عليه أن يضع صحته وعائلته أولا، وهذا الخيار الصحيح، مهما كان من الصعب ترك اللعبة التي يحبها".

وأضاف بريت أن برايتون سيساعد مويبو في الحصول على العلاج المناسب.