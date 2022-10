منتخب إسبانيا في كأس العالم.. آمال "الماتادور" نسخة لويس إنريكي

عاش المنتخب الإسباني لكرة القدم على مدى تاريخه الطويل فترات متناقضة، فتارة كان يتألق إلى حد التتويج ببطولة كأس العالم وكأس أمم أوروبا، وتارة أخرى يخرج من الدور الأول بعد تسجيل نتائج مخيبة لجماهيره.

في السنوات الأخيرة، وتحديدا في الفترة بين عامي 2008 حتى 2012، حصد منتخب إسبانيا لقبين في كأس أمم أوروبا، وبينهما كأس العالم في جنوب أفريقيا.

ما دون ذلك، كانت مشاركات منتخب إسبانيا في البطولات القارية والعالمية خجولة للغاية، باستثناء أمم أوروبا 1964 و1984.

تأسس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم 13 سبتمبر/أيلول 1913، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) في العام نفسه، ثم حصل على عضوية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) في عام 1954.

وخاض المنتخب الإسباني باكورة مبارياته الدولية يوم 28 أغسطس/آب 1920 حين واجه نظيره الدانماركي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بمدينة أنتويرب، وفاز بهدف دون رد.

ويتولى لويس روبياليس رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم منذ 17 مايو/أيار 2018. وكان أول تحد واجهه روبياليس عندما سربت الصحافة خبر اتفاق ريال مدريد مع جولين لوبيتيغي، مدرب المنتخب في حينها، على تدريب "الميرنغي"، وعلى الفور قرر روبياليس إقالة لوبيتيغي قبل ساعات قليلة من انطلاق مونديال روسيا، وكلّف فيرناندور هيرو بالمهمة.

سجل دافيد فيا 59 هدفا في 98 مباراة بقميص إسبانيا، وضعته في صدارة لائحة هدافي المنتخب التاريخيين.

