منتخب إسبانيا في كأس العالم.. آمال "الماتادور" نسخة لويس إنريكي

عاش المنتخب الإسباني لكرة القدم على مدى تاريخه الطويل فترات متناقضة، فتارة كان يتألق إلى حد التتويج ببطولة كأس العالم وكأس أمم أوروبا، وتارة أخرى يخرج من الدور الأول بعد تسجيل نتائج مخيبة لجماهيره.

في السنوات الأخيرة، وتحديدا في الفترة بين عامي 2008 حتى 2012، حصد منتخب إسبانيا لقبين في كأس أمم أوروبا، وبينهما كأس العالم في جنوب أفريقيا.

ما دون ذلك، كانت مشاركات منتخب إسبانيا في البطولات القارية والعالمية خجولة للغاية، باستثناء أمم أوروبا 1964 و1984.

تأسيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم

تأسس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم 13 سبتمبر/أيلول 1913، وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) في العام نفسه، ثم حصل على عضوية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) في عام 1954.

وخاض المنتخب الإسباني باكورة مبارياته الدولية يوم 28 أغسطس/آب 1920 حين واجه نظيره الدانماركي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بمدينة أنتويرب، وفاز بهدف دون رد.

ويتولى لويس روبياليس رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم منذ 17 مايو/أيار 2018. وكان أول تحد واجهه روبياليس عندما سربت الصحافة خبر اتفاق ريال مدريد مع جولين لوبيتيغي، مدرب المنتخب في حينها، على تدريب "الميرنغي"، وعلى الفور قرر روبياليس إقالة لوبيتيغي قبل ساعات قليلة من انطلاق مونديال روسيا، وكلّف فيرناندور هيرو بالمهمة.

أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب إسبانيا

سجل دافيد فيا 59 هدفا في 98 مباراة بقميص إسبانيا، وضعته في صدارة لائحة هدافي المنتخب التاريخيين.

🔝 Spain's all-time top #WorldCup scorer & all-time top scorer 👶 39 today, but still 'The Kid'. Enjoy your 39th birthday & first in retirement, David Villa 🎉 🇪🇸 @Guaje7Villa | @SeFutbol pic.twitter.com/FgMv9ZFwGi — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 3, 2020

وإلى جانب فيا، يبرز راؤول غونزاليس مهاجم ريال مدريد، لكن الجيل الأبرز للكرة الإسبانية ظهر مع تشافي هيرنانديز وأندريس إنيستا وإيكر كاسياس وسيرجيو راموس وجيرارد بيكيه وغيرهم، كونهم حققوا بطولتين في كأس أمم أوروبا (يورو 2008 و2012) وكأس العالم 2010.

مشاركات إسبانيا في كأس أمم أوروبا ودوري الأمم الأوروبية

سجل منتخب إسبانيا حضوره في 11 نسخة من أصل 16 في بطولة كأس أمم أوروبا، التي انطلقت للمرة الأولى في عام 1960.

لم يشارك المنتخب الإسباني في البطولة الافتتاحية، لكنه حقق اللقب في النسخة الثانية عام 1964، ثم فاز بلقبين آخرين في عامي 2008 و2012، في حين خسر النهائي مرة واحدة، وكان ذلك في يورو 1984.

أما فيما يتعلق ببطولة دوري الأمم الأوروبية التي انطلقت لأول مرة في موسم 2018-2019، فقد شارك المنتخب الإسباني في نسختها الأولى في المستوى الأول، ولم ينجح في تجاوز مرحلة المجموعات.

وبلغ "الماتادور" المباراة النهائية في النسخة الثانية، لكنه خسر من فرنسا، أما في الثالثة فانتزع بطاقة نصف النهائي من أرض البرتغال، في انتظار إقامة مباريات المربع الذهبي خلال 2023.

منتخب إسبانيا وكأس القارات

منذ استحداث هذه البطولة في عام 1992، شارك المنتخب الإسباني في نسختين من أصل 10، خرج في الأولى من الدور نصف النهائي في مفاجأة مدوية أمام الولايات المتحدة الأميركية في عام 2009.

وفي الثانية تمكن من الوصول إلى النهائي عام 2013، لكن المنتخب الذي كان يقوده المدرب المخضرم فيسنتي ديل بوسكي اصطدم بمنتخب البرازيل المدعوم بعاملي الأرض والجمهور، ليخسر بثلاثية نظيفة.

منتخب إسبانيا في كأس العالم

شارك المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم 15 مرة، وسيكون حضوره في مونديال قطر 2022 هو الـ16 في تاريخه، وكان الظهور الأول له في نسخة عام 1934 التي أقيمت في إيطاليا، وخرج من الدور ربع النهائي.

وفي غالبية مشاركاته، كان منتخب إسبانيا يودع من الدور الأول، وفي أفضل الأحوال يصل إلى ربع النهائي، حتى مونديال 2010 التاريخي.

في تلك النسخة قاد تشافي هيرنانديز وأندريس أنيستا ودافيد فيا وسيرجيو راموس، ومن خلفهم الحارس إيكر كاسياس، منتخب "لاروخا" للفوز بكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ.

لكن الإحباط عاد بعد ذلك ليكون سيد الموقف بالإقصاء من الدور الأول في مونديال 2014، ومن ثمن النهائي في روسيا 2018.

مباريات إسبانيا في مونديال قطر 2022

وقعت كتيبة المدرب لويس إنريكي في المجموعة الخامسة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات ألمانيا وكوستاريكا واليابان.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإسباني مباراته الأولى ضد كوستاريكا يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على ملعب الثمامة، قبل أن يضرب موعدا ناريا مع ألمانيا في المباراة الثانية على ملعب البيت يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويختتم "الماتادور" مباريات دور المجموعات بمواجهة اليابان في أول ديسمبر/كانون الأول القادم على ملعب خليفة الدولي.

وخلال المباريات الأخيرة، تبيّن أن إنريكي يعوّل في تشكيلته على مزيج من اللاعبين الشبان وأصحاب الخبرة، أبرزهم بيدري وغافي نجما برشلونة، ونيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو، وجميعهم من المتوقع أن يكونوا من أبرز نجوم المونديال.

وما زال إنريكي يثق في قدرة الجيل القديم على تقديم الجودة المطلوبة، مثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وداني كارفاخال وألفارو موراتا وكوكي.

مدرب منتخب إسبانيا

اتفق الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع مواطنه لويس إنريكي على تدريب المنتخب الأول في التاسع من يوليو/تموز 2018.

وبعد حوالي 8 أشهر، اعتذر إنريكي عن إكمال المهمة لأسباب كانت مجهولة للجميع، باستثناء المدرب والاتحاد الإسباني.

بعدها أعلن إنريكي في 30 أغسطس/آب 2019 خبرا مأساويا بوفاة ابنته زانا (9 أعوام) متأثرة بسرطان العظام، وهو السبب الذي دفعه لعدم إكمال وظيفته مع "الماتادور".

لكن المدرب الإسباني عاد لعمله مجددا يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ليقود المنتخب للتأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأوصل إنريكي (52 عاما) منتخب إسبانيا إلى نهائي النسخة الثانية من دوري أمم أوروبا، قبل أن يخسر من فرنسا، كما بلغ الدور نصف النهائي في النسخة الثالثة، ووصل إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وبالمجمل، قاد إنريكي منتخب "لاروخا" في 39 مباراة، فاز في 22 منها وتعادل في 10 وخسر 7 مرات.