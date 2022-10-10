للمباراة الثانية على التوالي.. ميسي يغيب عن سان جيرمان للإصابة

أعلن باريس سان جيرمان اليوم الإثنين أن مهاجمه ليونيل ميسي لن يشارك في مباراة الفريق الفرنسي أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء لعدم تعافيه من إصابة في ربلة الساق.

وغاب ميسي عن التعادل مع "ستاد رانس" في الدوري الفرنسي السبت الماضي، إذ فشل الفريق الباريسي في هز الشباك بالدوري للمرة الأولى هذا الموسم.

وطلب اللاعب (35 عاما) الاستبدال خلال الشوط الثاني من مباراة بنفيكا بالبرتغال في الجولة الثالثة من دور المجموعات الأسبوع الماضي بسبب إصابة في ربلة الساق.

كما سيغيب عن مباراة الغد بريسنل كيمبمبي ونونو مينديز وريناتو سانشيز.

ويتصدر سان جيرمان المجموعة الثامنة بـ7 نقاط من 3 مباريات متساويا مع بنفيكا، في حين يتأخر يوفنتوس بـ4 نقاط في المركز الثالث.