للمباراة الثانية على التوالي.. ميسي يغيب عن سان جيرمان للإصابة
10/10/2022
أعلن باريس سان جيرمان اليوم الإثنين أن مهاجمه ليونيل ميسي لن يشارك في مباراة الفريق الفرنسي أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء لعدم تعافيه من إصابة في ربلة الساق.
وغاب ميسي عن التعادل مع "ستاد رانس" في الدوري الفرنسي السبت الماضي، إذ فشل الفريق الباريسي في هز الشباك بالدوري للمرة الأولى هذا الموسم.
وطلب اللاعب (35 عاما) الاستبدال خلال الشوط الثاني من مباراة بنفيكا بالبرتغال في الجولة الثالثة من دور المجموعات الأسبوع الماضي بسبب إصابة في ربلة الساق.
كما سيغيب عن مباراة الغد بريسنل كيمبمبي ونونو مينديز وريناتو سانشيز.
ويتصدر سان جيرمان المجموعة الثامنة بـ7 نقاط من 3 مباريات متساويا مع بنفيكا، في حين يتأخر يوفنتوس بـ4 نقاط في المركز الثالث.
المصدر : وكالات