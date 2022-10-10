شاهد.. مزرعة حشيش في قصر لاعب سابق بليفربول

تحقق الشرطة البريطانية مع اللاعب الإنجليزي السابق جيرمين بينانت الذي لعب لأرسنال وليفربول وغيرهما من الفرق الأوروبية، بعد أن اكتشف "يوتيوبر" عن طريق الصدفة مزرعة لإنتاج الماريوانا في قصر يملكه.

وقال بينانت -الذي اشترى المنزل بقيمة تزيد على 3 ملايين يورو عام 2006 عندما كان يلعب مع ليفربول- إنه صُدم بهذا الاكتشاف.

وكان القصر -الذي بني عام 1930 ويحتوي على بركة وملعب تنس وجاكوزي ومسبح داخلي- غير مأهول بالسكان منذ انفصال بينانت عن زوجته عام 2020، وفقًا لصحيفة "صن" البريطانية (The Sun).

بدورها ذكرت صحيفة ديلي ميل (Daily Mail) أن عصابة مخدرات احتلت قصر بينانت وحولته إلى مركز لأنشطتها غير القانونية.

واكتشفت مزرعة الماريوانا في قصر بينانيت عن طريق الصدفة بواسطة يوتيوبر بريطاني يدعى لوكا فينتيروز، تسلل إلى القصر لتصوير ومشاركة مقطع فيديو على حسابه الخاص.

وقال في الفيديو "اقتحمنا للتو مزرعة حشيش ضخمة تنمو في منزل لاعب كرة قدم سابق.. هذا منزل جيرمين بينانت، جبال الحشيش في كل مكان"، وتابع أن "هناك الكثير من الأشياء التي تنبعث منها رائحة كريهة".

وتُظهر الصور تركيبات كهربائية وعشرات من أواني الزهور وأدوات لتدخين الحشيش ونوافذ مغطاة وأكياسا سوداء مليئة بالماريوانا ومواد لزراعة وتخزين الحشيش.