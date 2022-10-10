بعد انتقال غريزمان إلى أتلتيكو مدريد نهائيا.. هؤلاء أغلى اللاعبين في مسيرة انتقالاتهم

بعد أن توصل أتلتيكو مدريد مع برشلونة إلى اتفاق لتوقيع عقد نهائي مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، بات الدولي الفرنسي يحتل مركزا متقدما في قائمة أغلى اللاعبين في مسيرة انتقالاتهم بين الفرق.

ودفع "الأتلتي" -حسب رئيس برشلونة خوان لابورتا- 20 مليون يورو "إضافة إلى 4 ملايين ضمن البنود المتغيّرة، كما أن هناك بندا آخر في العقد يقضي بأنه في حال قرر أتلتيكو بيعه في المستقبل، سيتعين عليه أن يدفع لنا الفارق المتبقي، وصولا إلى مبلغ 40 مليون يورو المتفق عليه من قبل".

وكان غريزمان تعاقد مع برشلونة قادما من أتلتيكو مدريد عام 2019 مقابل 120 مليون يورو، بيد أنه عانى لفرض نفسه في ملعب كامب نو، وأعير إلى أتلتيكو في أغسطس/آب من العام الماضي.

وبفضل هذه المبالغ التي صرفت للتعاقد مع "غريزو"، فإنه يحتل المركز السادس في قائمة أغلى اللاعبين الذين دفع عشرات ملايين الدولارات على ضمهم: