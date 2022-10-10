بعد انتقال غريزمان إلى أتلتيكو مدريد نهائيا.. هؤلاء أغلى اللاعبين في مسيرة انتقالاتهم
10/10/2022
بعد أن توصل أتلتيكو مدريد مع برشلونة إلى اتفاق لتوقيع عقد نهائي مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، بات الدولي الفرنسي يحتل مركزا متقدما في قائمة أغلى اللاعبين في مسيرة انتقالاتهم بين الفرق.
ودفع "الأتلتي" -حسب رئيس برشلونة خوان لابورتا- 20 مليون يورو "إضافة إلى 4 ملايين ضمن البنود المتغيّرة، كما أن هناك بندا آخر في العقد يقضي بأنه في حال قرر أتلتيكو بيعه في المستقبل، سيتعين عليه أن يدفع لنا الفارق المتبقي، وصولا إلى مبلغ 40 مليون يورو المتفق عليه من قبل".
وكان غريزمان تعاقد مع برشلونة قادما من أتلتيكو مدريد عام 2019 مقابل 120 مليون يورو، بيد أنه عانى لفرض نفسه في ملعب كامب نو، وأعير إلى أتلتيكو في أغسطس/آب من العام الماضي.
وبفضل هذه المبالغ التي صرفت للتعاقد مع "غريزو"، فإنه يحتل المركز السادس في قائمة أغلى اللاعبين الذين دفع عشرات ملايين الدولارات على ضمهم:
- البلجيكي روميلو لوكاكو (7 انتقالات): 333 مليون يورو
- البرازيلي نيمار (انتقالان): 310 ملايين يورو
- البرتغالي كريستيانو رونالدو (4 انتقالات): 247 مليون يورو
- الإسباني ألفارو موراتا (6 انتقالات): 189 مليون يورو
- البرازيلي كوتينيو (5 انتقالات): 180.3 مليون يورو
- الفرنسي أنطوان غريزمان (4 انتقالات): 180 مليون يورو
- الفرنسي كليان مبابي (انتقال واحد): 180 مليون يورو
- الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (4 انتقالات): 179 مليون يورو
- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (7 انتقالات): 169 مليون يورو
- الفرنسي عثمان ديمبلي (انتقالان): 160 مليون يورو
المصدر : مواقع إلكترونية