في عمر 22 عاما فقط يحطم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الأرقام القياسية تحطيما، ويطوي في طريقه أرقام طالما ظلت صامدة لنجوم كبار أبرزهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، والقوس مفتوح ليحطم جميع الأرقام القياسية العالمية.

فالنجم الشاب -الملقب بالإعصار- لا يتوقف عن تسجيل الأهداف بغزارة؛ فالأسبوع الماضي فقط سجل ثلاثية (هاتريك) في مرمى مانشستر يونايتد الأحد الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وفي شوط واحد فقط سجل هدفين في شباك فريق كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا.

🤖 Haaland is a 𝗺𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗲. 28 #UCL goals and counting… pic.twitter.com/grwZsysZRV

والسبت الماضي، سجل هالاند للمباراة العاشرة على التوالي في جميع المسابقات، ليقود مانشستر سيتي للفوز 4-صفر على ضيفه ساوثامبتون في البريميرليغ، ليرفع رصيده إلى 20 هدفًا هذا الموسم في كل المسابقات.

وسجل هالاند رقما قياسيا كشف عن مدى جودته وتفوقه حتى على أسطورة كرة القدم البرتغالي رونالدو، حيث سجل الإعصار النرويجي 3 ثلاثيات في 9 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يضعه على قدم المساواة مع رونالدو وديدييه دروغبا، اللذين حققا أيضا 3 ثلاثيات في مسيرتهم في البريميرليغ، لكن مع اختلاف ضخم قد يضع الدون تحديدا في حرج شديد.

حيث احتاج رونالدو إلى 8 مواسم مع مانشستر يونايتد ليحقق هذا الرقم، بينما احتاج دروغبا إلى 7 مواسم مع تشلسي، وبمنتهى السهولة حققها هالاند في أقل من نصف موسم مع مانشستر سيتي؛ ليحطم الرقم القياسي للنجم الإنجليزي السابق مايكل أوين الذي كان الأسرع في تسجيل 3 ثلاثيات خلال 48 مباراة.

وهذه الغزارة التهديفية جعلت النجم الصاعد هالاند بالفعل يسجل أهدافا أكثر من جميع اللاعبين باستثناء 30 لاعبًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، كما أنه أسرع لاعب يسجل 25 هدفا، إذ احتاج إلى 20 مباراة فقط بفارق 10 مباريات عن أقرب منافسيه فان نيستلروي، وبفارق 21 مباراة عن كريم بنزيمة و22 مباراة عن الثلاثي ليونيل ميسي وليفاندوفسكي ومنافسه الصاعد أيضا كيليان مبابي.

Erling Haaland has already scored more goals than all but 30 players in Champions League history 👊

He's only one behind Rivaldo and Luis Suárez after just 21 games 🤯#UCL pic.twitter.com/isCdGw48jg

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 5, 2022