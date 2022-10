اختلاف ارتفاع عارضة المرمى يساعد كارديف على الفوز في إنجلترا

سجل رايان وينتل هدفه الأول مع كارديف سيتي حين سقطت ركلته الحرة من الجانب السفلي للعارضة ضد ويغان إلى داخل الشباك في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، لكنه سيشكر حظه لأن العارضة كانت أعلى بوصتين من الارتفاع القانوني الذي يبلغ 8 أقدام.

وكانت إحدى العارضتين أعلى من الأخرى في ملعب ويغان، وتم لفت انتباه الحكم إلى اختلاف الارتفاع قبل المباراة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مسؤولي النادي وحكام المباراة قرروا المضي قدما، في ظل أنه لن يحصل أي فريق على مزية إضافية، مع تبديل المرميين نهاية الشوط الأول، لكن تسديدة وينتل في الدقائق الأخيرة ضمنت لكارديف الفوز 3-1 السبت الماضي.

وقال ليم ريتشاردسون مدرب ويغان "كانت إحدى العارضتين مرتفعة بوصتين، وكان هدف المنافس الثالث (في طريقه) لأعلى العارضة، لذا فعليك أن تقوم بالحسابات".

