كرة قدم

شاهد- الجزائري زغبة يسجل هدفا نادرا في الدوري السعودي

فرحة الحارس زغبة بهدفه النادر (مواقع التواصل)
1/10/2022-|آخر تحديث: 1/10/202211:51 PM (مكة المكرمة)

فاز فريق "ضمك" على ضيفه "الطائي" 2-0 اليوم السبت في مباراة شهدت تسجيل هدف نادر كان بطله مصطفى زغبة الحارس الجزائري لنادي "ضمك".

وضمن مباريات المرحلة الخامسة للدوري السعودي لكرة القدم، استقبل "ضمك" ضيفه الطائي، وتقدم بهدف سجله عبد الله عمار في الدقيقة 53.

وعزز ضمك تقدمه بهدف من الحارس زغبة في الدقيقة 78 في لقطة طريفة لقيت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل.

وسدد الحارس الجزائري الكرة باتجاه الهجوم، وكان حارس الفريق المنافس متقدما وتفاجأ بالكرة ترتطم بالأرض وتقفز باتجاه مرماه.

ورفع ضمك رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد الطائي عند 9 نقاط في المركز السابع.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات