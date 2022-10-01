شاهد- الجزائري زغبة يسجل هدفا نادرا في الدوري السعودي

فاز فريق "ضمك" على ضيفه "الطائي" 2-0 اليوم السبت في مباراة شهدت تسجيل هدف نادر كان بطله مصطفى زغبة الحارس الجزائري لنادي "ضمك".

وضمن مباريات المرحلة الخامسة للدوري السعودي لكرة القدم، استقبل "ضمك" ضيفه الطائي، وتقدم بهدف سجله عبد الله عمار في الدقيقة 53.

هدددددف!⚽️

د78' هدف تاريخي من زغبة حارس ضمك 😰🔥 ضمك 2 × 0 الطائي#ضمك_الطائي⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/Ofs3298FH2 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 1, 2022

وعزز ضمك تقدمه بهدف من الحارس زغبة في الدقيقة 78 في لقطة طريفة لقيت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل.

وسدد الحارس الجزائري الكرة باتجاه الهجوم، وكان حارس الفريق المنافس متقدما وتفاجأ بالكرة ترتطم بالأرض وتقفز باتجاه مرماه.

هدف زغبة من زاوية حارس الطائي براغا ⚽️#ضمك_الطائي⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/6uQHzvT3dr — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 1, 2022

ورفع ضمك رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد الطائي عند 9 نقاط في المركز السابع.