الخيول تعوض أليغري عن متاعب يوفنتوس

تتعدد مسؤوليات والتزامات ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس، في وقت يحتل فيه فريقه المنتمي إلى مدينة تورينو المركز الثامن بين فرق الدوري الإيطالي الأول لكرة القدم، بعيدا عن التوقعات من النادي المتوج باللقب 36 مرة.

وفي ظل متاعبه مع يوفنتوس، يجد أليغري الملاذ في سباقات الخيول، فقد احتل الحصان ريل سيسيل -الذي يملكه أليغري مناصفة مع مواطنه

الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد- المركز الأول في سباق الخميس الماضي في شانتيلي بفرنسا، محققا بذلك خامس انتصار لأليغري على مستوى الرياضة، ومعادلا بذلك عدد مرات الفوز بلقب الدوري الإيطالي التي حققها مع يوفنتوس، وهي 5 مرات أيضا.

وأثار أليغري (55 عاما) اهتمام الجمهور في 2019 عندما استخدم بعض المفردات الخاصة بسباقات الخيول لوصف مواقف في الدوري الإيطالي، ليتواصل استخدام هذه المفردات على نطاق واسع بعد ذلك، وينسب كثيرون الفضل إليه في انتشارها.

ويتابع أليغري تقدم خيوله عن بعد فقط في ظل وجوده على رأس الجهاز الفني ليوفنتوس، لكنه يحرص على دوام الاتصال مع أليساندرو بوتي الذي يتولى تدريب الخيول في شانتيلي.

وقال بوتي في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية "إنه مثل مالك النادي الذي يريد أن يعرف الفريق الذي سيشارك به المدرب في المباراة. فالخيول في نهاية الأمر هي مثل رياضيين في مستوى مرتفع. هو يفهم الأمر لأنه يستطيع أن يعرف بصورة مباشرة إذا كان

الأمر يتعلق بمشكلة أو بسوء حظ".

وأضاف "العمل بهذه الطريقة أسهل لأن طموح ماكس في سباقات الخيول مماثل لطموحه على مستوى كرة القدم".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة بولونيا غدا الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي، ويسعى أليغري لإعادة فريقه إلى سكة الانتصارات وتدارك فارق النقاط السبع بينه وبين المتصدريْن نابولي وأتالانتا.