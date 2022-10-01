أرسنال يحسم ديربي شمال لندن ويبتعد في صدارة الدوري الإنجليزي

عزز نادي أرسنال موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه اليوم السبت 3-1 على جاره توتنهام في افتتاح مباريات المرحلة التاسعة من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم أرسنال بهدف سجله توماس بارتي في الدقيقة 20، وتعادل توتنهام بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل غابرييل جيسوس الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 49، ثم أضاف غرانيت تشاكا الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 67.

واضطر توتنهام لاستكمال المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد المدافع البرازيلي إيميرسون روايال في الدقيقة 62.

ورفع أرسنال رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، وتوقف رصيد توتنهام عند 17 نقطة في المركز الثالث.