مناوشة هالاند بالدوري الألماني تسعد مشجعي ريال وبرشلونة

تواصل الصحافة الإسبانية رصد تحركات النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، بحثا عن أي دليل على تجسيد التنبؤات التي تتوقع انتقاله إلى الدوري الإسباني بداية من الموسم المقبل.

وتشير مختلف التقارير إلى أن هالاند سينضم إلى ريال أو برشلونة بداية الصيف، ليكون ثاني أبرز الأسماء التي ستصل إسبانيا بعد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يقترب من الانضمام للنادي الملكي.

وخطف هالاند اهتمام الصحف الإسبانية بمناسبة المباراة التي جمعت فريقه بوروسيا دورتموند أمام إنتراخت فرانكفورت، أمس السبت ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري الألماني لكرة القدم.

Haaland reclamándole a Borré en español: “¿qué pasa, hermano?”. 🤣😰 Parado el colombiano con ese animal de 1,94. pic.twitter.com/xpwUnJX9Ys — Juan Camilo Vargas (@JuanCaVargas13) January 8, 2022

وفي الدقيقة 90، دخل هالاند في مناوشة مع اللاعب الكولومبي رافايل بوري بعد تدخل من لاعب إنتراخت فراكفورت الذي حصل على بطاقة صفراء.

وتوجه هالاند بعبارات بالإسبانية لمنافسه الكولمبي احتجاجا على التدخل، وهو ما لفت انتباه الصحف الإسبانية التي ربطت بين حديث هالاند بطلاقة لسانه الإسباني ورغبته في الانتقال إلى الليغا.

وتتنافس الصحف المقربة من برشلونة وريال في نقل أخبار تربط اللاعب بكل فريق، ففي وقت تؤكد الصحف المدريدية أن الريال قادر على تغطية تكاليف التعاقد مع هالاند ومبابي معا بفضل الوضعية المالية المريحة للنادي مقارنة ببرشلونة المثقل بالديون، تؤكد الصحف الكتالونية أن رئيس برشلونة جوان لابورتا حصل على موافقة من ممثلي المهاجم النرويجي لمنح الأولوية لناديه في سباق التعاقد مع النجم البالغ 21 عاما.