كرة قدم

مناوشة هالاند بالدوري الألماني تسعد مشجعي ريال وبرشلونة

Eintracht Frankfurt v Borussia Dortmund - Bundesliga FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JANUARY 08: Mahmoud Dahoud (hidden) celebrates with teammate Erling Haaland of Borussia Dortmund after scoring their team's third goal during the Bundesliga match between Eintracht Frankfurt and Borussia Dortmund at Deutsche Bank Park on January 08, 2022 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)
تقارير صحفية أكدت أن هالاند سيغادر دورتموند نهاية الموسم الحالي نحو الدوري الإسباني (غيتي)
9/1/2022

تواصل الصحافة الإسبانية رصد تحركات النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، بحثا عن أي دليل على تجسيد التنبؤات التي تتوقع انتقاله إلى الدوري الإسباني بداية من الموسم المقبل.

وتشير مختلف التقارير إلى أن هالاند سينضم إلى ريال أو برشلونة بداية الصيف، ليكون ثاني أبرز الأسماء التي ستصل إسبانيا بعد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يقترب من الانضمام للنادي الملكي.

وخطف هالاند اهتمام الصحف الإسبانية بمناسبة المباراة التي جمعت فريقه بوروسيا دورتموند أمام إنتراخت فرانكفورت، أمس السبت ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي الدقيقة 90، دخل هالاند في مناوشة مع اللاعب الكولومبي رافايل بوري بعد تدخل من لاعب إنتراخت فراكفورت الذي حصل على بطاقة صفراء.

وتوجه هالاند بعبارات بالإسبانية لمنافسه الكولمبي احتجاجا على التدخل، وهو ما لفت انتباه الصحف الإسبانية التي ربطت بين حديث هالاند بطلاقة لسانه الإسباني ورغبته في الانتقال إلى الليغا.

وتتنافس الصحف المقربة من برشلونة وريال في نقل أخبار تربط اللاعب بكل فريق، ففي وقت تؤكد الصحف المدريدية أن الريال قادر على تغطية تكاليف التعاقد مع هالاند ومبابي معا بفضل الوضعية المالية المريحة للنادي مقارنة ببرشلونة المثقل بالديون، تؤكد الصحف الكتالونية أن رئيس برشلونة جوان لابورتا حصل على موافقة من ممثلي المهاجم النرويجي لمنح الأولوية لناديه في سباق التعاقد مع النجم البالغ 21 عاما.

المصدر : مواقع إلكترونية