عزز فريق ريال مدريد موقعه في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه فالنسيا 4-1 السبت في المرحلة الـ20 من المسابقة.

وعلى ملعب سانتياغو برنابيو، استعاد ريال مدريد اتزانه بعد خسارته في الجولة الماضية على ملعب خيتافي بهدف دون رد.

ويدين ريال مدريد بالفضل في هذا الفوز لنجميه الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي فينيسيوس جونيور حيث تكفلا بتسجيل الأهداف الأربعة بواقع هدفين لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الريال بهدف سجله بنزيمة في الدقيقة 43 من ضربة جزاء حصل عليها الفريق نتيجة مخالفة من عمر ألديريتي ضد كاسيميرو.

وبعد مضي 7 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أضاف فينيسيوس الهدف الثاني للريال بعد فاصل من المهارات الفردية، أنهاه بتسديدة قوية بقدمه اليمنى في الشباك.

وعاد فينيسيوس وسجل الهدف الثالث للنادي الملكي والثاني له في الدقيقة 61 بضربة رأس، بعد عرضية من ماركو أسينسيو فشل ياسبر سيليسين حارس فالنسيا في التصدي لها.

ورد جونكالو غويديس بهدف لفالنسيا في الدقيقة 76 من متابعة لضربة جزاء نفذها بنفسه وأبعدها تيبو كورتوا حارس الريال.

وقبل دقيقتين من النهاية سجل بنزيمة الهدف الرابع للريال والثاني له بتسديدة قوية بقدمه اليمنى مستغلا تمريرة فيرلاند ميندي.

ونجح النادي الملكي في تسجيل فوزه الـ15 مقابل 4 تعادلات وهزيمتين، ليقطع خطوة جديدة نحو اللقب الـ34 في مسيرته بالدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 49 نقطة من 21 مباراة، متفوقا بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه إشبيلية الذي خاض 19 مباراة، وتوقف رصيد فالنسيا عند 28 نقطة في المركز التاسع.