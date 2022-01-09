كرة قدم

ريال مدريد وركلات الجزاء.. فالنسيا يتحدث عن سرقة متكررة وبيكيه يعلق

LaLiga - Real Madrid v Valencia Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Valencia - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - January 8, 2022 Real Madrid's Casemiro is fouled by Valencia's Omar Alderete resulting in a penalty REUTERS/Susana Vera
كاسيميرو حصل على ركلة جزاء افتتح بها ريال مدريد التسجيل أمام فالنسيا (رويترز)
9/1/2022

أحدث نادي فالنسيا الإسباني جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أشار بشكل غير مباشر إلى سرقة ريال مدريد للمباريات بواسطة التحكيم، وذلك بعد احتساب ركلة جزاء لريال مدريد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال فالنسيا -في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر- "السرقة في مدريد تتكرر"، واضعا إشارة إلى مسلسل "لا كاسا دي بابل" (La Casa de Papel) الإسباني الشهير -الذي يعني بيت المال- والذي تدور أحدثه حول السرقة.

وكان حكم المباراة قد احتسب ركلة جزاء لريال مدريد في مباراة أمس السبت، سجل منها كريم بنزيمة الهدف الأول للفريق، كما احتسب ركلة جزاء لفالنسيا، في اللقاء الذي انتهى بفوز الملكي 4-1.

ولاقت تدوينة نادي فالنسيا تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، وكان مدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه أبرز المعلقين عليها، قائلا لفالنسيا "لا تقل ذلك بصوت عال، سيعاقبونك".

وأثارت اتهامات فالنسيا ورد بيكيه غضب جماهير ريال مدريد، التي انتقدت فريق "الخفافيش" بعد حديثه عن ركلة الجزاء، رغم احتساب 3 ركلات جزاء له أمام ريال مدريد في مباراة واحدة الموسم الماضي.

وعلّق أحد الصحفيين الرياضيين على تغريدة فالنسيا، قائلا "من المفترض أن فالنسيا كان راضيا بركلات الجزاء الثلاث التي حصل عليها في فوزه 4-1 على ريال مدريد الموسم الماضي".

وهاجم ناشطون مدريديون مدافع برشلونة، إذ كتب ناشط تعليقا على تدوينة بيكيه "يقضي وقت فراغه في مشاهدة مباريات ريال مدريد بحثا عن أشياء يغضب منها، لا أعتقد أنني رأيت تغريدة واحدة من لاعبي ريال مدريد عن برشلونة على الإطلاق".

يذكر أن ريال مدريد حصل أمس السبت على  ركلة الجزاء الثانية خلال هذا الموسم بالدوري الإسباني، سجل منهما هدفين من بين 45 هدفا للفريق في المسابقة التي يتصدر ترتيبها برصيد 49 نقطة.

المصدر : وكالة سند