ريال مدريد وركلات الجزاء.. فالنسيا يتحدث عن سرقة متكررة وبيكيه يعلق

أحدث نادي فالنسيا الإسباني جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أشار بشكل غير مباشر إلى سرقة ريال مدريد للمباريات بواسطة التحكيم، وذلك بعد احتساب ركلة جزاء لريال مدريد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال فالنسيا -في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر- "السرقة في مدريد تتكرر"، واضعا إشارة إلى مسلسل "لا كاسا دي بابل" (La Casa de Papel) الإسباني الشهير -الذي يعني بيت المال- والذي تدور أحدثه حول السرقة.

Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo, @lacasadepapel #RealMadridValencia ⚪🦇 — Valencia CF (@valenciacf) January 8, 2022

وكان حكم المباراة قد احتسب ركلة جزاء لريال مدريد في مباراة أمس السبت، سجل منها كريم بنزيمة الهدف الأول للفريق، كما احتسب ركلة جزاء لفالنسيا، في اللقاء الذي انتهى بفوز الملكي 4-1.

"كريم بنزيما" و "فينيسيوس جونيور" يتألقان و يحلقان عاليا في سماء #LaLigaSantander. 📺👏 شاهد ملخص المباراة#RealMadridValencia 4-1 pic.twitter.com/QfpgFrQrUB — LaLiga (@LaLigaArab) January 8, 2022

ولاقت تدوينة نادي فالنسيا تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، وكان مدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه أبرز المعلقين عليها، قائلا لفالنسيا "لا تقل ذلك بصوت عال، سيعاقبونك".

No lo digáis muy alto que os van a sancionar. 🤫 https://t.co/OrfQ75IUL2 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 8, 2022

وأثارت اتهامات فالنسيا ورد بيكيه غضب جماهير ريال مدريد، التي انتقدت فريق "الخفافيش" بعد حديثه عن ركلة الجزاء، رغم احتساب 3 ركلات جزاء له أمام ريال مدريد في مباراة واحدة الموسم الماضي.

Really don’t think this kind of thing is a good look, even if a club feels hard done by, and it’s increasingly common. Also: Valencia were presumably fine with the three penalties they were awarded in their own 4-1 win over Real Madrid last season… https://t.co/ZLCLwVXkhf — Ben Hayward (@bghayward) January 8, 2022

وعلّق أحد الصحفيين الرياضيين على تغريدة فالنسيا، قائلا "من المفترض أن فالنسيا كان راضيا بركلات الجزاء الثلاث التي حصل عليها في فوزه 4-1 على ريال مدريد الموسم الماضي".

Bro watches all our games but isn’t watching enough tapes to help his team finish in European spots. https://t.co/6T8ElLUfqe — M. (@MikhaeIII) January 8, 2022

وهاجم ناشطون مدريديون مدافع برشلونة، إذ كتب ناشط تعليقا على تدوينة بيكيه "يقضي وقت فراغه في مشاهدة مباريات ريال مدريد بحثا عن أشياء يغضب منها، لا أعتقد أنني رأيت تغريدة واحدة من لاعبي ريال مدريد عن برشلونة على الإطلاق".

يذكر أن ريال مدريد حصل أمس السبت على ركلة الجزاء الثانية خلال هذا الموسم بالدوري الإسباني، سجل منهما هدفين من بين 45 هدفا للفريق في المسابقة التي يتصدر ترتيبها برصيد 49 نقطة.

