بحضور صلاح وغياب محرز.. تعرف على تشكيلة أغلى اللاعبين المشاركين في كأس أمم أفريقيا

كشف موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني -المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيم السوقية للاعبين والفرق- عن تشكيلة اللاعبين الأغلى المشاركين في كأس أمم أفريقيا، التي انطلقت اليوم الأحد في الكاميرون.

وتصدر النجم المصري محمد صلاح التشكيلة المكونة من 11 لاعبا في مختلف المراكز، وبلغت قيمة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 100 مليون يورو، وتواجد بجواره في خط الوسط زميله في ليفربول ساديو ماني بـ80 مليون يورو.

وجاء في مركز حراسة المرمى، حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي المتألق مع نادي تشلسي الإنجليزي بقيمة 32 مليون يورو، وبالنسبة لخط الدفاع، فكان أعلى اللاعبين قيمة المدافع المغربي الشاب أشرف حكيمي حيث بلغت قيمته السوقية 70 مليون يورو، وفي خط الهجوم تصدر النجم المغربي الآخر يوسف النصيري قائمة أغلى المهاجمين الأفارقة بـ40 مليون يورو.

أما بالنسبة للنجم الجزائري رياض محرز -الذي قاد محاربي الصحراء للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا في النسخة الماضية- فلم يوجد في تشكيلة اللاعبين الأغلى بأفريقيا حاليا، حيث بلغت قيمته السوقية 40 مليون يورو وفق آخر تحديث لموقع "ترانسفير ماركت" في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي.