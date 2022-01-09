حسم منتخب الكاميرون أول مباراة في النسخة الـ33 من كأس أمم أفريقيا، بفوز ثمين 2-1 على منتخب بوركينافاسو اليوم الأحد، وجاء ذلك بعد حفل افتتاح بسيط للبطولة التي تستضيفها الكاميرون إلى غاية السادس من فبراير/شباط المقبل.

وكان المنتخب البوركيني هو البادئ بالتسجيل عن طريق غوستافو سانغاري في الدقيقة 24 ليكون أول أهداف هذه النسخة من كأس أمم أفريقيا.

ولكن المنتخب الكاميروني رد بهدفين سجلهما أبو بكر من ركلتي جزاء في الدقيقتين 40 والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أخفق الفريقان في ترجمة الفرص التي سنحت لهما إلى أهداف لينتهي اللقاء بنفس نتيجة الشوط الأول.

وتصدر المنتخب الكاميروني (الأسود غير المروضة) المجموعة الأولى مبكرا بعدما حصد أول 3 نقاط له في البطولة بانتظار نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة، والتي تقام اليوم أيضا بين منتخبي إثيوبيا والرأس الأخضر.

وتستضيف الكاميرون البطولة للمرة الثانية فقط في تاريخها حيث سبق لها استضافة النسخة الثامنة عام 1972، والتي فاز بلقبها المنتخب الكونغولي، وحل المنتخب الكاميروني ثالثا في تلك النسخة.

ويتطلع المنتخب الكاميروني إلى استغلال إقامة هذه النسخة في بلاده للتويج باللقب السادس وتقليص الفارق مع المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب الأفريقي (7 ألقاب).

وسبق للمنتخب الكاميروني التتويج باللقب الأفريقي 5 مرات في 1984 و1988 و2000 و2002 و2017 فيما كانت أفضل نتيجة للمنتخب البوركيني ببطولات كأس أمم أفريقيا هي احتلال المركز الثاني في نسخة 2013.

حفل الافتتاح

وجاءت مباراة الكاميرون وبوركينافاسو، بعد حفل افتتاح بسيط للبطولة على ملعب باول بيا في العاصمة ياوندي.

وحضر الحفل الرئيس الكاميروني بول بيا وزوجته، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وباتريس موتسيبي رئيس اتحاد الكرة الأفريقي، وصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني، وعدد آخر من المسؤولين ونجوم كرة القدم الأفريقية.

وبدأ الحفل بعزف بعض المقطوعات الموسيقية ثم عرض عسكري مع كلمات لبعض المسؤولين، وتم وضع مجسم كبير لكأس البطولة في منتصف الملعب، ثم ظهر أسد يتجول فوق الملعب قبل أن يظهر داخل الأرضية باستقدام تقنيات التصميم الحديثة.

وقدم 500 بعض الفقرات الاستعراضية التي تعبر عن ثقافة الشعب الكاميروني، كما تم عرض جميع أعلام جميع الدول المشاركة في البطولة.

يذكر أن البطولة تضم 24 منتخبا وستشهد حضورا جماهيريا بعدما وافق الاتحاد الأفريقي على حضور الجماهير لمباريات المنتخب الكاميروني بنسبة 80% من سعة الملعب على أن تحضر الجماهير بنسبة 60% من سعة الملعب في بقية المباريات.