قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم التي تنطلق بعد غد الأحد في الكاميرون.

وأوضح "كاف" في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن جوائز النسخة المقبلة لأمم أفريقيا ستوزع وفق هذا التقسيم:

البطل: 5 ملايين دولار أميركي، بزيادة قدرها 500 ألف مقارنة بالنسخة الماضية التي جرت في مصر عام 2019.

الوصيف: 2.75 مليون دولار، بزيادة قدرها 250 ألفا.

المتأهلون للدور نصف النهائي: 2.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 200 ألف.

المتأهلون لربع النهائي: 1.175 مليون دولار، بزيادة قدرها 175 ألفا.

وتمثل هذه المبالغ زيادة إجمالية في جوائز كأس أمم أفريقيا تصل إلى 1.850 مليون دولار.