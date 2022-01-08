كرة قدم

سقوط مفاجئ للاعب يلغي مباراة الريان والوكرة في الدوري القطري

سقوط مفاجئ للاعب عثمان كوليبالي في مباراة الريان والوكرة
لقطة من شاشة قناة الكأس لإسعاف اللاعب كوليبالي في الملعب قبل نقله إلى المستشفى
8/1/2022-|آخر تحديث: 8/1/202209:39 PM (مكة المكرمة)

ألغيت مباراة الريان والوكرة في المرحلة 13 من دوري نجوم قطر لكرة القدم بالدقيقة 42 عقب سقوط مدافع الوكرة عثمان كوليبالي فجأة داخل الملعب، بينما كان فريقه متأخرا 1-0 اليوم السبت.

وتدخلت الفرق الطبية الموجودة بملعب ثاني بن جاسم في نادي الغرافة لإسعاف اللاعب كوليبالي، وتم نقله بسرعة إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج المناسب.

وقالت قناة "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) إن الوضعية الصحية للاعب تحسنت، وهو يخض للعلاج في المستشفى.

وذكر محمد السليطي المسؤول الإعلامي لنادي الوكرة في حديث لقناة الكأس القطرية أن حالة اللاعب مستقرة، وأشار إلى أن قرار عدم استكمال المباراة اتخذ لضمان سلامة اللاعب المصاب وتفهما للوضعية النفسية للاعبين الحاضرين فوق أرضية الميدان الذين تأثروا بهذا الحادث المفاجئ.

وقالت مؤسسة دوري نجوم قطر في بيان إن حالة كوليبالي مستقرة بعد تعرضه لأزمة قلبية، وتقدمت بالشكر للطواقم الطبية ورجال الإسعاف والأطباء على جهودهم خلال هذا الحادث، وأشارت إلى أن المباراة ستستكمل في وقت لاحق وبنفس النتيجة عند توقفها.

 

وسجل الإيراني شجاع خليل زاده هدف الريان في الدقيقة 19 من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها الكولومبي خاميس رودريغيز.

ويحتل نادي الوكرة المركز الخامس في الدوري القطري برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الريان صاحب المركز السابع.

المصدر : الجزيرة