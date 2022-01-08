سقوط مفاجئ للاعب يلغي مباراة الريان والوكرة في الدوري القطري
ألغيت مباراة الريان والوكرة في المرحلة 13 من دوري نجوم قطر لكرة القدم بالدقيقة 42 عقب سقوط مدافع الوكرة عثمان كوليبالي فجأة داخل الملعب، بينما كان فريقه متأخرا 1-0 اليوم السبت.
وتدخلت الفرق الطبية الموجودة بملعب ثاني بن جاسم في نادي الغرافة لإسعاف اللاعب كوليبالي، وتم نقله بسرعة إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج المناسب.
عدم استكمال مباراة #الريان مع #الوكرة بعد سقوط مدافع الوكرة عثمان كوليبالي في الدقيقة 42.. #دوري_نجوم_QNB #قنوات_الكاس pic.twitter.com/FdKX4QnTNa
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 8, 2022
وقالت قناة "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) إن الوضعية الصحية للاعب تحسنت، وهو يخض للعلاج في المستشفى.
🚨 عثمان كوليبالي يتلقى الإسعافات اللازمة في المستشفى ووضعه الصحي في تحسن
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) January 8, 2022
وذكر محمد السليطي المسؤول الإعلامي لنادي الوكرة في حديث لقناة الكأس القطرية أن حالة اللاعب مستقرة، وأشار إلى أن قرار عدم استكمال المباراة اتخذ لضمان سلامة اللاعب المصاب وتفهما للوضعية النفسية للاعبين الحاضرين فوق أرضية الميدان الذين تأثروا بهذا الحادث المفاجئ.
فيديو| لقاء مراسل #قنوات_الكاس مع محمد السليطي المسؤول الإعلامي لنادي #الوكرة لكشف التفاصيل الكاملة عن حالة اللاعب #عثمان_كوليبالي خلال مباراة #الريان#دوري_نجوم_QNB #قنوات_الكاس pic.twitter.com/tMjJXOBlQF
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 8, 2022
وقالت مؤسسة دوري نجوم قطر في بيان إن حالة كوليبالي مستقرة بعد تعرضه لأزمة قلبية، وتقدمت بالشكر للطواقم الطبية ورجال الإسعاف والأطباء على جهودهم خلال هذا الحادث، وأشارت إلى أن المباراة ستستكمل في وقت لاحق وبنفس النتيجة عند توقفها.
بيان صحفي من مؤسسة دوري نجوم قطر بخصوص مباراة #الوكرة و #الريان ضمن الأسبوع ١٣ من #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/ncxvjqAyRR
— مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) January 8, 2022
وسجل الإيراني شجاع خليل زاده هدف الريان في الدقيقة 19 من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها الكولومبي خاميس رودريغيز.
فيديو| #الريان يتقدم 1-0 #الوكرة.. شجاع خليل زاده في الدقيقة 19.. #دوري_نجوم_QNB #قنوات_الكاس pic.twitter.com/Ubs8MZjlrQ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 8, 2022
ويحتل نادي الوكرة المركز الخامس في الدوري القطري برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الريان صاحب المركز السابع.