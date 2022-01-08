سقوط مفاجئ للاعب يلغي مباراة الريان والوكرة في الدوري القطري

ألغيت مباراة الريان والوكرة في المرحلة 13 من دوري نجوم قطر لكرة القدم بالدقيقة 42 عقب سقوط مدافع الوكرة عثمان كوليبالي فجأة داخل الملعب، بينما كان فريقه متأخرا 1-0 اليوم السبت.

وتدخلت الفرق الطبية الموجودة بملعب ثاني بن جاسم في نادي الغرافة لإسعاف اللاعب كوليبالي، وتم نقله بسرعة إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج المناسب.

وقالت قناة "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) إن الوضعية الصحية للاعب تحسنت، وهو يخض للعلاج في المستشفى.

🚨 عثمان كوليبالي يتلقى الإسعافات اللازمة في المستشفى ووضعه الصحي في تحسن — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) January 8, 2022

وذكر محمد السليطي المسؤول الإعلامي لنادي الوكرة في حديث لقناة الكأس القطرية أن حالة اللاعب مستقرة، وأشار إلى أن قرار عدم استكمال المباراة اتخذ لضمان سلامة اللاعب المصاب وتفهما للوضعية النفسية للاعبين الحاضرين فوق أرضية الميدان الذين تأثروا بهذا الحادث المفاجئ.

وقالت مؤسسة دوري نجوم قطر في بيان إن حالة كوليبالي مستقرة بعد تعرضه لأزمة قلبية، وتقدمت بالشكر للطواقم الطبية ورجال الإسعاف والأطباء على جهودهم خلال هذا الحادث، وأشارت إلى أن المباراة ستستكمل في وقت لاحق وبنفس النتيجة عند توقفها.

بيان صحفي من مؤسسة دوري نجوم قطر بخصوص مباراة #الوكرة و #الريان ضمن الأسبوع ١٣ من #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/ncxvjqAyRR — مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) January 8, 2022

وسجل الإيراني شجاع خليل زاده هدف الريان في الدقيقة 19 من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها الكولومبي خاميس رودريغيز.

ويحتل نادي الوكرة المركز الخامس في الدوري القطري برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الريان صاحب المركز السابع.