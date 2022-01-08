كرة قدم

بيكيه ينشر تفاصيل راتبه السنوي مع برشلونة

Sevilla FC v FC Barcelona - La Liga Santander SEVILLE, SPAIN - DECEMBER 21: Gerard Pique of FC Barcelona looks on disappointed during the LaLiga Santander match between Sevilla FC and FC Barcelona at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on December 21, 2021 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)
بيكيه طالب بالاحترام ردا على التسريبات التي تحدثت عن تلقيه راتبا ضخما من برشلونة (غيتي)
8/1/2022

نشر مدافع برشلونة جيرارد بيكيه تفاصيل الراتب الذي يتقاضاه من النادي الكتالوني، وذلك ردا على صحفي إسباني بارز ادعى أنه وزملاءه بالفريق يتقاضون رواتب عالية من النادي المتعثر ماليا.

ونشر بيكيه عبر حسابه بموقع تويتر صورة تفيد بتقاضيه نحو 2.3 مليون يورو في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما يمثل نصف راتبه السنوي.

وفي تعليقه على الصورة المنشورة، طالب بيكيه "بقليل من الاحترام".

وكان الصحفي لويس كانوت ذكر أن بيكيه وسيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا وصامويل أومتيتي يتقاضون رواتب ضخمة من الأموال، دون ذكر مصدر.

وادعى كانوت في التسريبات -التي نشرها عبر قناة "إي سبورت 3" (Esport3) الإسبانية أمس الجمعة- أن بيكيه تصدر قائمة الأعلى أجرا في برشلونة براتب سنوي يبلغ 28 مليون يورو، وحلّ سيرجيو بوسكيتس في المركز الثاني بـ23 مليون يورو سنويا، بفارق 3 ملايين يورو عن جوردي ألبا صاحب المركز الثالث.

ورفض برشلونة التصريحات ووصفها بأنها "خاطئة وليست واقعية"، مضيفا أن بعض اللاعبين الوارد أسماؤهم مرتبطون بعقود متغيرة ولا يمكنهم بلوغ الأرقام التي ذكرها كانوت.

ويعاني برشلونة من ديون تزيد على 1.3 مليار يورو، وقد خسر جهود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، لعدم إمكانية التجديد معه، حيث يخضع برشلونة لقيود رابطة الدوري الإسباني المتعلقة بسقف الأجور.

المصدر : وكالات + وكالة سند