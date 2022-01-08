نشر مدافع برشلونة جيرارد بيكيه تفاصيل الراتب الذي يتقاضاه من النادي الكتالوني، وذلك ردا على صحفي إسباني بارز ادعى أنه وزملاءه بالفريق يتقاضون رواتب عالية من النادي المتعثر ماليا.

ونشر بيكيه عبر حسابه بموقع تويتر صورة تفيد بتقاضيه نحو 2.3 مليون يورو في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما يمثل نصف راتبه السنوي.

وفي تعليقه على الصورة المنشورة، طالب بيكيه "بقليل من الاحترام".

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022

وكان الصحفي لويس كانوت ذكر أن بيكيه وسيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا وصامويل أومتيتي يتقاضون رواتب ضخمة من الأموال، دون ذكر مصدر.

وادعى كانوت في التسريبات -التي نشرها عبر قناة "إي سبورت 3" (Esport3) الإسبانية أمس الجمعة- أن بيكيه تصدر قائمة الأعلى أجرا في برشلونة براتب سنوي يبلغ 28 مليون يورو، وحلّ سيرجيو بوسكيتس في المركز الثاني بـ23 مليون يورو سنويا، بفارق 3 ملايين يورو عن جوردي ألبا صاحب المركز الثالث.

ورفض برشلونة التصريحات ووصفها بأنها "خاطئة وليست واقعية"، مضيفا أن بعض اللاعبين الوارد أسماؤهم مرتبطون بعقود متغيرة ولا يمكنهم بلوغ الأرقام التي ذكرها كانوت.

ويعاني برشلونة من ديون تزيد على 1.3 مليار يورو، وقد خسر جهود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، لعدم إمكانية التجديد معه، حيث يخضع برشلونة لقيود رابطة الدوري الإسباني المتعلقة بسقف الأجور.