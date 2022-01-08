كرة قدم

برشلونة يتعثر مجددا في الدوري الإسباني

Granada CF v FC Barcelona - La Liga Santander GRANADA, SPAIN - JANUARY 08: Nico Gonzalez of FC Barcelona runs with the ball during the La Liga Santader match between Granada CF and FC Barcelona at the Nuevo Estadio de Los Cármenes in Granada, Spain (Photo by Fran Santiago/Getty Images
برشلونة فرط في تقدمه وأنهى المباراة بالتعادل 1-1 (غيتي)
8/1/2022-|آخر تحديث: 9/1/202201:13 AM (مكة المكرمة)

فرّط نادي برشلونة في تقدمه، وتعادل مع مضيفه غرناطة 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدَّم برشلونة بهدف سجله لوك دي يونغ في الدقيقة 57، وتعادل أنتونيو بويرتاس لغرناطة في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة طرد لاعب برشلونة بابلو مارتن باييز "غافي" في الدقيقة 79 بعد حصوله على إنذارين.

ورفع برشلونة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، وبلغ رصيد غرناطة 24 نقطة في المركز 12.

المصدر : وكالات