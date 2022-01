فرّط نادي برشلونة في تقدمه، وتعادل مع مضيفه غرناطة 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدَّم برشلونة بهدف سجله لوك دي يونغ في الدقيقة 57، وتعادل أنتونيو بويرتاس لغرناطة في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة طرد لاعب برشلونة بابلو مارتن باييز "غافي" في الدقيقة 79 بعد حصوله على إنذارين.

HIGHLIGHTS | Puertas cancels out @LuukdeJong9 opener in eventful draw at Los Carmenes. 🍿

