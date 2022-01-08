فرّط نادي برشلونة في تقدمه، وتعادل مع مضيفه غرناطة 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدَّم برشلونة بهدف سجله لوك دي يونغ في الدقيقة 57، وتعادل أنتونيو بويرتاس لغرناطة في الدقيقة 89.

🥅⚽️السوبر دي يونغ يفتتح التسجيل لبرشلونة بعد تمريرة ولا أروع من المخضرم داني ألفيش#الدوري_الاسباني | #برشلونه_غرناطه #LaLiga pic.twitter.com/5NTeQVztjq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 8, 2022

وشهدت المباراة طرد لاعب برشلونة بابلو مارتن باييز "غافي" في الدقيقة 79 بعد حصوله على إنذارين.

HIGHLIGHTS | Puertas cancels out @LuukdeJong9 opener in eventful draw at Los Carmenes. 🍿 🎬 #GranadaBarça pic.twitter.com/6c71hHXmiU — LaLiga English (@LaLigaEN) January 8, 2022

ورفع برشلونة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، وبلغ رصيد غرناطة 24 نقطة في المركز 12.