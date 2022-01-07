صلاح ينافس ميسي وليفاندوفسكي على جائزة الأفضل في العالم
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021.
واختار الفيفا النجم المصري محمد صلاح ضمن القائمة النهائية، بعد أدائه المميز مع نادي ليفربول في الأشهر الماضية وتحقيقه العديد من الأرقام المميزة ومن بينها تصدّره سباق هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
🚨🏆 The final three in the running to be #TheBest FIFA Men's Player 2021!
🌍👑 Who should be crowned #TheBest in the world?
🇵🇱 @lewy_official | @pzpn_pl
🇦🇷 Lionel Messi | @Argentina
🇪🇬 @MoSalah | @EFA pic.twitter.com/1kVGi5nRZ9
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 7, 2022
وتعدّ هذه المرة الثانية التي يوجد بها محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة "الأفضل"، فقد رشح للجائزة من قبل في عام 2017.
وسيكون صلاح في منافسة أمام الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حطم العديد من الأرقام القياسية، وواصل تألقه مع نادي بايرن ميونخ.
كما يوجد في القائمة النهائية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوّج أخيرا بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه.
وسيُعلَن المتوّج بجائزة أفضل لاعب في حفل سيقام في مقر الفيفا بزوريخ في 17 يناير/كانون الثاني الحالي.
👔 🧠 These are the final three bosses vying for #TheBest FIFA Men's Coach award!
🧐 Who should be crowned #TheBest of 2021?
🇪🇸 Pep Guardiola | @ManCity
🇮🇹 @robymancio | @Azzurri_En
🇩🇪 Thomas Tuchel | @ChelseaFC pic.twitter.com/TUJiZZmUS0
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 6, 2022
وسيشهد الحفل أيضا الإعلان عن فائزين بجوائز أخرى، من بينها جائزة أفضل مدرب التي يتنافس عليها مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، ومدرب تشلسي توماس توخيل، ومدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني.