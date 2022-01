صلاح ينافس ميسي وليفاندوفسكي على جائزة الأفضل في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021.

واختار الفيفا النجم المصري محمد صلاح ضمن القائمة النهائية، بعد أدائه المميز مع نادي ليفربول في الأشهر الماضية وتحقيقه العديد من الأرقام المميزة ومن بينها تصدّره سباق هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

🚨🏆 The final three in the running to be #TheBest FIFA Men's Player 2021!

🌍👑 Who should be crowned #TheBest in the world?

🇵🇱 @lewy_official | @pzpn_pl

🇦🇷 Lionel Messi | @Argentina

🇪🇬 @MoSalah | @EFA pic.twitter.com/1kVGi5nRZ9

