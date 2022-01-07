صلاح ينافس ميسي وليفاندوفسكي على جائزة الأفضل في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021.

واختار الفيفا النجم المصري محمد صلاح ضمن القائمة النهائية، بعد أدائه المميز مع نادي ليفربول في الأشهر الماضية وتحقيقه العديد من الأرقام المميزة ومن بينها تصدّره سباق هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتعدّ هذه المرة الثانية التي يوجد بها محمد صلاح في القائمة النهائية لجائزة "الأفضل"، فقد رشح للجائزة من قبل في عام 2017.

وسيكون صلاح في منافسة أمام الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حطم العديد من الأرقام القياسية، وواصل تألقه مع نادي بايرن ميونخ.

كما يوجد في القائمة النهائية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوّج أخيرا بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه.

وسيُعلَن المتوّج بجائزة أفضل لاعب في حفل سيقام في مقر الفيفا بزوريخ في 17 يناير/كانون الثاني الحالي.

وسيشهد الحفل أيضا الإعلان عن فائزين بجوائز أخرى، من بينها جائزة أفضل مدرب التي يتنافس عليها مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، ومدرب تشلسي توماس توخيل، ومدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني.